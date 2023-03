Brad Pitt vend sa résidence d'Hollywood 39 millions de dollars

La propriété est entourée d’un parc typique californien, sans vis-à-vis et se trouve dans un quartier très sécurisé de Hollywood

Brad Pitt a décidé de vendre la résidence qu’il a acquise sur la colline de Hollywood, dans le quartier de Los Feliz pour la somme de 39 millions de dollars alors qu'il l'avait achetée en 1994 pour 1,7 million de dollars. Une résidence qui avait été construite en 1910 par un baron du pétrole.

Pendant 30 ans, l’acteur a racheté plusieurs lots adjacents au domaine et s’est impliqué dans la conception et la construction de nouvelles structures et aussi la rénovation des anciennes.

La propriété est entourée d’un parc typique californien, sans vis-à-vis et se trouve dans un quartier très sécurisé de Hollywood Hills.

Sex-symbol des années 1990, Brad Pitt est le premier acteur élu deux fois "Homme le plus sexy du monde" par le magazine People en 1995 et en 2000.

À partir de 2002, il s'investit dans la production via sa société Plan B Entertainment avec des films tels que Les Infiltrés de Martin Scorsese et Twelve Years a Slave de Steve McQueen, qui sont chacun récompensés par l'Oscar du meilleur film en 2007 et 2014, The Tree of Life de Terrence Malick, qui reçoit la Palme d'or au Festival de Cannes en 2011.