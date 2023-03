Pour les médias américains, la crise entre Jérusalem et Washington est "sans précédent"

"Il n'y a pas d'amour entre les deux hommes"

Après les échanges entre le président Joe Biden et le Premier ministre Benjamin Netanyahou concernant la réforme judiciaire, l'ensemble des grands médias américains ont souligné le caractère inhabituel des propos tenus par Joe Biden et analysé son refus d'inviter le Premier ministre à la Maison Blanche, a rapporté Channel 12.

"La décision du président de critiquer publiquement Israël est extrêmement inhabituelle pour quelqu'un qui s'est engagé à ne pas s'immiscer dans la politique intérieure des pays", a écrit le New York Times. Selon le quotidien, bien que Biden et Netanyahou manifestent généralement une affection de façade et un engagement mutuels pour la sécurité d'Israël, il n'y a pas d'"amour" entre les deux hommes.

Selon le quotidien, Benjamin Netanyahou n'a pas caché son soutien à Donald Trump lors des élections de 2020. Le journal a également ajouté que Biden considère le discours de Netanyahou sur l'accord nucléaire avec l'Iran au Congrès en 2015 comme une intervention dans le processus législatif américain. "Je n'ai jamais vu une administration répondre à Israël avec une telle intensité, a affirmé l'un des hauts responsables au journal.

L'Associated Press a qualifié la critique de Joe Biden et la réponse de Netanyahu "d'échange de messages hostiles". Selon l'agence de presse, les deux parties tentent de minimiser leurs différences, mais la confrontation actuelle repose sur "un rare désaccord entre deux alliés proches qui reflète la relation tiède entre l'administration Biden et le nouveau gouvernement de Netanyahou". "C'est le dernier signe du refroidissement des liens entre Israël et le Parti démocrate".

De son côté, CNN a rapporté que le président Biden et des responsables américains avaient secrètement tenté de dissuader Netanyahou d'aller de l'avant avec la réforme judiciaire, sans faire apparaître une quelconque rupture. Pourtant, selon CNN, le fossé entre les deux dirigeants qui se connaissent depuis des décennies s'est creusé. La chaîne NBC a également largement couvert la crise et a souligné les appels des dirigeants de l'opposition en Israël selon lesquels le différend menace l'amitié entre les deux pays, et peut menacer la sécurité d'Israël.

Dans un éditorial du Wall Street Journal, Biden a été critiqué en soulignant qu'il "s'immisce dans la politique israélienne". "Biden fait la leçon au Premier ministre Netanyahou sur la réforme du système judiciaire tout en restant silencieux sur le programme nucléaire iranien", a pointé le journal.

Enfin, le réseau conservateur FOX NEWS a cité le sénateur Ted Cruz, qui a qualifié les propos de Biden de "totalement honteux." "Biden accueille avec joie des radicaux anti-américains comme le président brésilien Lula - tout en évitant des alliés américains comme Netanyahou. Il est clair que Biden et ses responsables financent ce qu'ils pensent être des manifestations réussies contre le gouvernement en Israël", a affirmé le sénateur Cruz. La chaîne a également mis en exergue les propos de Netanyahou, selon lesquels "Israël est un État souverain qui prend ses décisions selon la volonté de son peuple et non sur la base de pressions étrangères, même s'il s'agit de ses meilleurs amis".

https://twitter.com/i/web/status/1641102711130140672

De leurs côtés, la candidate républicaine à la Maison Blanche, Nikki Haley, et le sénateur de Floride, Marco Rubio, ont fustigé mercredi Joe Biden pour ses critiques du Premier ministre israélien et pour sa condamnation de la réforme judiciaire. "Il est scandaleux que Joe Biden donne des leçons à Israël sur une question qui est totalement intérieure", a écrit Haley sur Twitter. "Nous ne voudrions pas que le gouvernement israélien exerce des pressions sur l’Amérique sur des questions qui concerneraient notre Cour suprême et il ne le ferait pas de toute manière. Nous devons laisser les Israéliens prendre eux-mêmes leurs décisions".