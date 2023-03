"La haine n'a pas sa place" : Mike Tyson rejoint une campagne contre l'antisémitisme

Ce post s'inscrit dans le cadre de l'initiative de sensibilisation aux crimes antisémites du milliardaire juif américain Robert Kraft

Le boxeur légendaire américain Mike Tyson a rejoint l'initiative du milliardaire américain Robert Kraft pour lutter contre l'antisémitisme. "La haine n'a pas sa place dans ce pays. Nous devons mettre fin à l'antisémitisme, ensemble. Montrez votre soutien à la communauté juive", a-t-il écrit jeudi dans un message qu'il a partagé avec ses 20,5 millions de followers, ainsi que le hashtag #StandUpToJewishHate. Il a joint une capture d'écran au message, dans lequel il était rappelé que près de 70 % des Juifs aux États-Unis ont été victimes d'antisémitisme en ligne au cours de l'année écoulée.

Screenshot/ Instagram

Le message fait partie de l'initiative de Robert Kraft, lauréat du prix Genesis et propriétaire de l'équipe de football New England Patriots de la ligue NFL et de l'équipe New England Revolution de la ligue MLS.

Kraft, âgé de 81 ans, a ainsi investi 25 millions de dollars dans une campagne soutenue par sa Fondation pour combattre l'antisémitisme, à laquelle participent des célébrités telles que le rappeur Meek Mill et le joueur de football américain Tom Brady qui ont relayé le message.

"L'espoir est que la campagne aidera à éduquer les Américains sur la hausse des crimes haineux contre les Juifs américains", a déclaré Kraft dans une interview au magazine People. "Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis est une grande partie de ma vie. Des études ont montré que 50 % des Américains ignorent que l'antisémitisme est un problème et que les Juifs américains, qui représentent 2,4 % de la population du pays, subissent 55 % des crimes de haine qui y sont commis", a-t-il ajouté.

Le post de Mike Tyson a suscité beaucoup de réactions négatives : "Combien vous ont-ils payé pour publier ça? De toutes les populations qui souffrent d'oppression et de racisme, est-ce celle que vous choisissez de soutenir ?", a interrogé un internaute qui a affirmé qu'il avait "perdu tout respect" pour le sportif.