Un grand jury new-yorkais vote la mise en examen de Donald Trump

"Nous nous attendons à ce que la lecture de l'acte d'accusation ait lieu mardi" (avocate de Donald Trump)

Un grand jury new-yorkais a voté jeudi la mise en examen de l'ancien président américain Donald Trump pour plus de 30 chefs d'accusation de fraude liée aux affaires, selon les médias américains. C’est un fait historique et sans précédent pour un ancien président américain, qui a lui dénoncé une "chasse aux sorcières" politique et s'est dit "surpris".

AP Photo/Seth Wenig Stormy Daniels arrives at federal court in New York, Monday, April 16, 2018, to attend a court hearing where a federal judge is considering how to review materials that the FBI seized from President Donald Trump's personal lawyer Michael Cohen

Donald Trump a déclaré il y a deux semaines qu'il s'attendait à être mis en examen. Il aurait versé de l’argent à l’actrice pornographique Stormy Daniels en 2016 pour pour qu'elle garde le silence sur une liaison qu'ils auraient eue dix ans plus tôt. La Trump Organization de l'ancien président fait l'objet d'une inculpation pour fraude fiscale, et il fait l'objet d'une enquête pour une éventuelle ingérence électorale en Géorgie en 2020.

Donald Trump a déclaré sur son réseau social Truth que cette mise ne examen constituait "une attaque contre notre pays comme on n'en a jamais vu auparavant". "Les démocrates ont menti, triché et volé dans leur obsession d'essayer d''avoir Trump', et puis ils ont fait l'impensable : mettre en examen une personne complètement innocente dans un acte d'interférence électorale flagrante", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, qui a été choisi et financé par George Soros, est une honte. Plutôt que d'arrêter la vague de criminalité sans précédent qui s'abat sur la ville de New York, il fait le sale boulot de Joe Biden", a poursuivi l’ex président américain dans son communiqué.

Un porte-parole du procureur de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré que son bureau avait contacté l'avocat de M. Trump "pour coordonner sa reddition". L'acte d'accusation "reste sous scellés", mais "nous nous attendons à ce que sa lecture ait lieu mardi", a déclaré son avocate Susan Necheles.

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a lui déclaré que M. Bragg avait "instrumentalisé notre système judiciaire sacré contre le président Donald Trump ". "L'instrumentalisation du système judiciaire pour faire avancer un programme politique renverse l'État de droit", a tweeté le gouverneur de Floride Ron DeSantis, considéré comme la menace la plus sérieuse pour Donald Trump à l’investiture républicaine en vue de la présidentielle 2024.

"M. Trump est soumis aux mêmes lois que tous les Américains", a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (démocrate). "Il pourra se prévaloir du système judiciaire et d'un jury, et non de la politique, pour déterminer son sort en fonction des faits et de la loi."