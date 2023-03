Canada : des croix gammées taguées sur une synagogue de Montréal

"Montréal est un endroit merveilleux où il fait bon être juif et je ne veux pas que des choses comme celle-ci nuisent à ce message" (président de la synagogue)

Des croix gammées taguées sur une synagogue de la ville francophone de Montréal, au Canada, ont suscité une vive condamnation de la part des membres de la communauté et des autorités de la ville. La police a ouvert une enquête. La synagogue "Congregation Temple Solomon" qui a été visée a été fondée en 1921 et se trouve dans le quartier animé de Plateau Mont Royal, autrefois centre de la vie juive montréalaise et aujourd’hui symbole du multiculturalisme.

"Montréal est un endroit merveilleux où il fait bon être juif et je ne veux pas que des choses comme celle-ci nuisent à ce message", a déclaré le président de la synagogue, Michael Kaplan, au diffuseur public CBC/Radio Canada. "Les gens s'entendent vraiment bien, mais il y aura toujours quelqu'un qui ne s'entendra pas. Il y aura toujours un idiot quelque part. Mais nous ne construisons pas nos vies en fonction des idiots".

"Bien que la congrégation soit petite, la synagogue évoque l'histoire juive de Montréal et l'attaque dont elle a fait l'objet suscite la consternation dans la communauté", a déclaré la Ligue du B'nai Brith pour les droits de l'homme dans une lettre adressée à la maire de la ville Valérie Plante, exhortant la responsable à se montrer "plus proactive dans la lutte contre l'antisémitisme".

Valérie Plante a réagi sur Twitter en écrivant que cette profanation était un acte "absolument inacceptable". "Je suis de tout cœur avec la communauté juive et je condamne fermement ces actes antisémites qui n'ont pas leur place dans notre société", a-t-elle ajouté.

Selon Statistics Canada, les crimes de haine antisémites sont en augmentation, reflétant la tendance observée chez le voisin américain. En 2021, le nombre de crimes haineux contre les Juifs signalés à la police a augmenté de 47 %. La montée de la rhétorique antisémite en ligne est attribuée à la fois à une extrême droite enhardie et à des attitudes hostiles à Israël et aux Juifs parmi les immigrants des pays arabes et musulmans.