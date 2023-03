Le jury conclut que Gwyneth Paltrow n'est pas responsable des dommages causés par l'accident

Le verdict est tombé après plus d’une semaine de procès-spectacle, diffusé en direct sur de nombreuses chaînes câblées aux Etats-Unis. Témoignages, experts, analyses et récits multiples ont amené le jury à la conclusion que Gwyneth Paltrow n’était pas responsable de l’accident de ski survenu en 2016 dans l’Utah.

Les jurés ont déclaré Terry Sanderson coupable “à 100%” de l’accident qui s’est déroulé à Park City, dans l’Utah et l’ont condamné au versement d’un dollar symbolique à l’actrice et influenceuse. Sanderson, 76 ans, un optométriste à la retraite, avait poursuivi Paltrow, 50 ans, pour 300 000 $, l'accusant de skier "hors de contrôle" lors d'une course sur une piste pour débutants au Deer Valley Resort à Park City, selon des documents judiciaires, affirmant que son impact a causé une lésion cérébrale traumatique et quatre côtes cassées, entre autres blessures graves.

Un procès viral et des memes

Le verdict intervient après plus d'une semaine de procès-spectacle sur-médiatisé, comme seuls les Etats-Unis en ont le secret. Les moindres mouvements de l’actrice, sa gestuelle, ses expressions faciales, ont été analysés et commentés sur les networks américains. Le procès s’est révélé également très riche en memes et en séquences devenues cultes sur Internet, comme ce moment surréaliste où l’accusateur de Gwyneth Paltrow a imité le “cri” qu’il avait entendu de la part de l'actrice lors de la collision.

Les avocats de la défense ont présenté une animation vidéo en 3D qui montre une reconstitution de l’accident, soutenant la version défendue par l'actrice et influenceuse. S'en est suivi un défilé interminable d'experts tels qu'un neurologue, un neuropsychologue et un psychologue médico-légal.

Déclarée innocente par le jury, l’actrice s’est dirigée vers son accusateur et lui aurait murmuré un “bonne continuation” avant de quitter la salle.

