La mise en examen de Trump met à nu les fractures béantes des Etats-Unis

Une étape nécessaire pour les uns, "une chasse aux sorcières" pour les autres

La mise en examen historique de Donald Trump jette une nouvelle lumière sur les profondes fractures partisanes des Etats-Unis. L'escalade judiciaire autour de l'ancien président a replacé Donald Trump, un dirigeant à la fois révélateur et amplificateur des divisions du pays, au coeur de l'échiquier politique.

Dès les premières annonces de son inculpation par la justice new-yorkaise, les parlementaires républicains se sont rués sur Twitter, dénonçant une "persécution politique", "un scandale absolu", "un triste jour pour l'Amérique". A coups d'interviews, tweets et communiqués, ils ont fait bloc autour du candidat à la présidentielle, érigé en martyr. Même son rival républicain Ron DeSantis, qui flirte avec une candidature en 2024, a volé au secours de Donald Trump dénonçant une inculpation "contraire aux valeurs de l'Amérique". Côté démocrate, les élus se sont contentés de saluer timidement l'annonce en affirmant que "personne n'était au-dessus des lois".

"Pas mon président"

Un des seuls à garder le silence dans cette affaire: le président démocrate Joe Biden, qui n'a pas officiellement lancé sa campagne, mais sait que tout commentaire pourrait nourrir l'argumentaire d'une instrumentalisation de la justice martelé par le milliardaire républicain.

Gare à ne pas surjouer les divisions, alertent toutefois les experts

De la guerre de Sécession aux affrontements autour des droits civiques et la guerre du Vietnam, la société américaine a par moments été bien plus profondément fracturée et en proie à la ségrégation qu'elle ne l'est aujourd'hui, estiment-ils.

La différence: "Nous sommes un pays plus divers et plus engagé politiquement qu'il ne l'a jamais été", affirme Wendy Schiller, professeure de sciences politiques à l'université Brown. "Quand il y a davantage de voix qui s'expriment, cela peut vouloir dire que les échanges deviennent plus violents et bruyants", analyse la politologue. "Mais il est impossible de comparer ça à la situation d'il y a 50 ans lorsque tant de personnes étaient réduites au silence", assure-t-elle.

Si l'inculpation de Donald Trump donne l'impression de creuser davantage les tranchées, elle est surtout "un cadeau politique pour les directeurs de campagne et les stratèges des deux grands partis", estime auprès de l'AFP Robert Talisse, expert sur la polarisation politique à l'université Vanderbilt.