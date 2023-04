Stormy Daniels déclare être “fière” de la mise en examen de Trump

L’actrice de films X est au coeur de l’affaire qui a débouché sur la mise en examen de l’ancien président, une première dans l’histoire américaine

Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, a accordé une interview vendredi au quotidien britannique The Times, en pleine tourmente médiatique suite à l’inculpation de l’ancien président Donald Trump. Lors de cet entretien, l’actrice s’est dite “fière” d’être à l’origine de l’inculpation de l’ancien locataire de la Maison-Blanche et a indiqué “espérer” être appelée à la barre.

« C’est énorme et sensationnel et je suis fière ». L’actrice est dans l’oeil du cyclone judiciaire qui commence à s’abattre sur l’ancien président républicain. Stormy Daniels avait en effet touché 130.000 dollars avant l’élection présidentielle de 2016, qui avait vu la victoire surprise du milliardaire et ancienne star de télé-réalité. En pleine campagne électorale, la star du X avait pris contact avec plusieurs médias afin de monnayer le récit de ses rencontres sexuelles avec Trump, alors que ce dernier était déjà marié à son actuelle épouse. L’avocat du milliardaire, Michael Cohen, avait alors payé la somme de 130.000 dollars à Daniels. La question au centre de cette affaire, dont l’issue est très incertaine à ce stade, est de savoir si celui qui était alors candidat à la fonction suprême a commis un acte illégal en maquillant ce paiement à l’actrice dans ses frais de campagne. Les chefs d'accusation, une trentaine selon certaines sources, seront communiqués par les procureurs de New York lors de l'audition de l'ancien président républicain mardi. Un fait sans précédent dans l'histoire américaine.

Stormy Daniels a déclaré qu'elle n'avait « pas peur, je n’ai rien à cacher et je me réjouis de dire à tout le monde ce que je sais », insiste-t-elle. Et de conclure l’entretien d’un cinglant « Je l’ai vu nu, il est impossible qu’il puisse être plus effrayant habillé ».

Trump, d’ores et déjà candidat à la présidentielle de 2024, dénonce quant à lui une accusation “bidon et honteuse” et une “chasse aux sorcières”.