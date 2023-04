Nadia Kahf, première femme voilée à siéger dans une cour américaine

Coiffée d’un voile, elle a prêté serment sur le Coran, sous les applaudissements du public

C’est une première aux Etats-Unis. Nadia Kahf, avocate spécialisée dans le droit de la famille et de l’immigration, vient d’être nommée en tant que juge à la Cour supérieure du New Jersey. Elle devient la première femme musulmane voilée siégeant dans une cour américaine. L’avocate, originaire de Syrie, a immigré avec sa famille aux Etats-Unis à l’âge de deux ans. Après avoir étudié le droit à la Seton Hall University, elle s’est spécialisée dans le droit de la famille et l’éducation.

« Je suis fière de représenter les communautés arabes et musulmanes dans le New Jersey et aux États-Unis » a confié la nouvelle juge au cours de la cérémonie. « Je souhaite que les jeunes générations voient qu’il est possible de pratiquer leur religion sans peur », a-t-elle ajouté.

La prestation de serment de Nadia Kahf fait écho à une autre nomination historique en 2016, celle de Rachel ‘Ruchie’ Freier. En prêtant serment devant le Tribunal civil du cinquième district du compté de Kings à Brooklyn, elle était devenue la première femme juive hassidique à occuper une telle fonction. Son parcours avait été documenté dans le film 93Queen de Paula Eselt. Dans un grand moment d’émotion, le “God Bless America” avait été entonné en yiddish lors de cette prestation de serment historique. Une autre première dans l’histoire américaine.