Une statue olmèque du "monstre de la Terre" restituée au Mexique par les Etats-Unis

Les Etats-Unis ont restitué au Mexique une statue géante en pierre, connue sous le nom de "monstre de la Terre", datant de la civilisation pré-chrétienne olmèque, ont annoncé les autorités mexicaines. La statue minutieusement sculptée pèse plus d'une tonne et mesure près de 1,8 mètre de haut pour 1,5 mètre de large, a indiqué l'Institut national d'anthropologie et d'histoire (INAH) dans un communiqué.

"Notre consul Jorge Islas à New York me confirme que la pièce olmèque la plus recherchée du Mexique a été récupérée et qu'elle est sur le point de rentrer chez elle, d'où elle n'aurait jamais dû sortir", a tweeté le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard.

Dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement mexicain pour sauver le patrimoine historique sorti du pays, près de 10.000 biens ont été récupérés depuis 2018, ont indiqué les autorités. La civilisation olmèque a précédé celles des Mayas et des Aztèques, et ses artisans étaient connus pour sculpter des têtes de pierre colossales, des statues et des dalles verticales.

L'institut a estimé que la statue avait été créée entre 800 et 400 av. J.-C.

Connue sous le nom de Monument 9 de Chalcatzingo et découverte dans l'état mexicain de Morelos (centre), la pièce en bas-relief représenterait un "monstre de la Terre", une créature qui apparaît souvent dans l'iconographie olmèque, selon l'INAH.

La mâchoire ouverte de la pièce symbolise l'accès au monde souterrain et "sur sa bouche est projetée une séquence de trois bandes concentriques, représentant l'accès cruciforme à une caverne", a ajouté l'institut.