Donald Trump est arrivé à New York pour une comparution pénale historique

Donald Trump passera la nuit de ce lundi 3 avril dans son appartement de la Trump Tower, situé sur la Cinquième avenue

Donald Trump est arrivé lundi à la Trump Tower, son célèbre hôtel new-yorkais où il va séjourner avant sa comparution devant la justice pénale mardi, pour une affaire de fraude liée à un versement d'argent à une star du porno, une mise en cause judiciaire historique contre un ancien président des Etats-Unis. C'est un événement d'autant plus extraordinaire que le milliardaire républicain de 76 ans, qui a quitté la Maison Blanche dans le bruit et la fureur en janvier 2021, s'est relancé dans la course à l'investiture républicaine pour reconquérir la présidence en novembre 2024.

Ed JONES / AFP Les journalistes attendant l'arrivée de Donald Trump sur la 5e avenue à New York le 2 avril

"En route vers New York. Rendons sa grandeur à l'Amérique", a écrit le 45e président des Etats-Unis, avant que son Boeing 757 privé, frappé de son nom, ne décolle de Palm Beach en Floride.

Nicholas Kamm (AFP) Donald Trump

En quittant son manoir de Mar-a-Lago, il a encore estimé être victime d'une "chasse aux sorcières au moment où (son) grand pays sombre en enfer". Sur la route de l'aéroport, quelques sympathisants anonymes agitant des drapeaux l'ont défendu comme un dirigeant "fort (qui) sera (leur) prochain président".

Pas de menottes

Donald Trump passera la nuit de ce lundi 3 avril dans son appartement de la Trump Tower, situé sur la Cinquième avenue. L'entrée de la tour est déjà sécurisée comme un véritable bunker, et l'ensemble du bâtiment est sous la protection des services secrets. Demain, Donald Trump se rendra au tribunal dans un cortège officiel sur une distance de 6,5 km. Les différents services de sécurité, notamment la police new-yorkaise (NYPD), les officiers du tribunal, le United States Marshals Service (USMS) et les services secrets ont dû se coordonner pour cette opération, car les autorités s'attendent à des manifestations autour du tribunal.

Après son entrée dans le tribunal, Donald Trump se rendra directement au quinzième étage pour affronter le juge. On lui présentera les plus de 30 chefs d'accusation. Il devra ensuite fournir ses empreintes digitales, mais a réussi à négocier pour éviter les menottes. On ne sait pas encore s'il sera photographié pour son dossier judiciaire, ce célèbre «mugshot» des accusés aux États-Unis. Plusieurs médias ont également demandé au juge l'autorisation d'utiliser des caméras dans la salle d'audience, mais on ne saura pas avant demain si cette demande est acceptée. Donald Trump a l'intention de repartir rapidement en Floride une fois qu'il aura plaidé "non coupable" devant le juge new-yorkais.

Ce qu'on lui reproche

En 2018, la justice new-yorkaise a ouvert une enquête sur un paiement de 130 000 dollars effectué à l'actrice pornographique Stormy Daniels juste avant l'élection présidentielle de 2016. Ce paiement était destiné à acheter son silence sur une supposée relation extraconjugale avec Donald Trump. La somme n'a pas été déclarée dans les comptes de campagne du candidat républicain, ce qui pourrait constituer une violation des lois électorales de l'État. Le paiement a été enregistré en tant que "frais juridiques" de son entreprise, dont le siège est à New York. Après trois mois d'enquête et l'audition de nombreux témoins, le grand jury a adopté un acte d'accusation jeudi, mais son contenu n'a pas été divulgué au public.

Donald Trump jure qu'il est "innocent" et son avocat Joseph Tacopina a estimé dimanche que mardi serait "le jour où l'Etat de droit mourrait aux Etats-Unis".