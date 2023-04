"Nous ne permettrons pas le sionisme ici" : le BDS fait annuler un événement israélien au Brésil

Les militants ont dédié "cette victoire" aux "prisonniers palestiniens"

Les organisations palestiniennes et brésiliennes ont réussi lundi soir, après de fortes pressions, à faire annuler le "Festival des universités israéliennes" qui devait avoir lieu à l'Université Unicamp de la ville de Campinas au Brésil.

Des dizaines d'organisations ont participé à la campagne, dont des organisations d'étudiants, de femmes et de jeunesse, ainsi que des partis de gauche, en bloquant l'entrée du bâtiment où devait se dérouler le festival. Les militants présents ont scandé des slogans contre Israël, et ont déclaré qu'ils "ne permettront pas l'utilisation des universités brésiliennes pour commercialiser l'occupation, le colonialisme, l'apartheid et le sionisme".

Rawa Elsgir, une militante palestinienne s'est exprimée sur les lieux et a déclaré que "cette victoire est dédiée à la pugnacité des prisonniers qui luttent pour leur vie derrière les barreaux".

"Le colonialisme sioniste doit être combattu et traité partout, en Palestine et partout où se trouvent ses représentants. C'est le devoir moral, humain et juridique qui nous oblige à résister au crime et à ternir l'image de l'État israélien", a-t-elle affirmé. "Ceci est particulièrement important à un moment où Israël commet des crimes odieux contre le peuple palestinien, et à un moment où 4 700 prisonniers sont incarcérés dans les prisons israéliennes", a ajouté la militante.

"L'occupation israélienne pratique une politique d'assassinats, massacres, sièges et démolitions de maisons. Nous déclarons notre position juste, en faveur de la liberté et de la résistance palestiniennes et nous ne resterons pas silencieux sur les crimes du colonialisme et du racisme", a-t-elle conclu.