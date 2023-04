USA : Joe Biden confirme son intention de se représenter en 2024

"J'ai l'intention de me présenter, mais nous ne sommes pas encore prêts à l'annoncer"

Le président américain Joe Biden a déclaré lundi qu'il envisageait de se représenter en 2024, sans toutefois lancer officiellement sa campagne. "J'ai l'intention de me présenter... mais nous ne sommes pas encore prêts à l'annoncer", a déclaré M. Biden lors d'un entretien avec Al Roker, le présentateur météo de longue date de l'émission matinale de la chaîne de télévision Today.

Âgé de 80 ans, Joe Biden est déjà la personne la plus âgée à avoir accédé à la présidence des États-Unis et il aurait 82 ans au moment de son investiture pour un éventuel second mandat.

ROBERTO SCHMIDT / AFP

Le président insiste depuis longtemps sur son intention de se représenter, et de nombreux médias ont rapporté qu'il avait déclaré à huis clos qu'il donnerait suite à ses ambitions. Mais le calendrier de cette annonce a été repoussé à plusieurs reprises.

CNN a rapporté vendredi que Joe Biden avait déclaré à des responsables qu'il se présenterait. Il a récemment affirmé à une personne, sous couvert d'anonymat, qu'il se présentait : "Je suis définitivement candidat".

S'il annonce sa candidature, Joe Biden talonnera l'ancien président Donald Trump, qui a annoncé sa candidature côté républicain à la Maison-Blanche en novembre, alors que plusieurs enquêtes ont été ouvertes contre lui.