Une enquête publiée mardi souligne que le nombre de fusillades de masse en ce début d’année 2023 est le pire depuis une décennie

Environ un Américain sur cinq déclare avoir un membre de sa famille qui a été tué avec une arme à feu, selon une enquête de la Kaiser Family Foundation publiée mardi et décryptée par le magazine Forbes. L’enquête souligne la nature profonde de l'épidémie de violence armée dans le pays et le besoin urgent de réformer la législation, alors que le nombre de fusillades de masse en 2023 marque le pire début d'année depuis une décennie.

45.222 décès en 2020

45 222. C'est le nombre de décès liés aux armes à feu aux États-Unis en 2020, l'année la plus récente pour laquelle des données complètes sont disponibles, selon le CDC. Soit 124 morts par jour, ce qui marque une forte augmentation par rapport aux années précédentes. Ces décès sont dus principalement aux homicides (près de 5 000) et aux suicides (6 666), conformément aux tendances plus larges des années précédentes. Il y a eu 146 fusillades de masse en 2023 jusqu'à présent, bien au-delà des chiffres au même moment des deux dernières années.

Une récente vague de fusillades de masse, y compris la fusillade de lundi dans une banque du centre-ville de Louisville, dans le Kentucky, a relancé le débat de longue date sur la violence armée aux États-Unis. Cette année seulement, des fusillades de masse ont déjà coûté la vie à plus de 200 personnes dans près de 150 incidents, selon Gun Violence Archive. Le bilan, qui exclut l'auteur et ne tient pas compte des blessures de centaines de survivants, sous-estime largement l'ampleur de l'épidémie de violence armée dans le pays. Le problème s'aggrave et les dernières années ont été parmi les plus meurtrières jamais enregistrées.

MICHAEL SWENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP LOUISVILLE, KY - 10 AVRIL: La police entoure l'ancienne Banque nationale après qu'un homme armé a ouvert le feu le 10 avril 2023 à Louisville, Kentucky.

Première cause de décès d’enfants et adolescents

Les armes à feu sont désormais la première cause de décès d'enfants et d'adolescents aux États-Unis, dépassant les accidents de la route en 2020, et bien que les fusillades de masse dominent le discours public, la majorité des décès par arme à feu provient de leur utilisation dans un grand nombre de suicides et d'homicides. Les efforts politiques pour freiner les décès par arme à feu sont extrêmement timides et terriblement inefficaces. En outre, la question est intensément partisane et aucun consensus politique n’est réuni afin de légiférer sur le sujet au niveau fédéral. La question est si insoluble que les sondages suggèrent qu'une minorité significative d'Américains (un peu moins de la moitié), pour la plupart des républicains, pensent que les fusillades de masse sont tout simplement normales pour vivre dans une société libre. De nombreuses preuves provenant du monde entier contredisent complètement cette notion.

Les États-Unis sont une exception notoire dans le monde, avec des taux de mortalité par arme à feu souvent des dizaines de fois plus élevés que d'autres pays comme la France, l'Australie, le Japon et le Royaume-Uni. Le phénomène des meurtres de masse dans les écoles, les églises ou encore les centres commerciaux n’a pas d’équivalent dans le monde. L'accès aux armes à feu pour les citoyens américains est beaucoup plus facile que dans d'autres pays, principalement en raison de l'interprétation du Second amendement de la constitution américaine.