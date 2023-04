Négationnisme : "les réseaux sociaux ne parviennent pas à gérer les contenus haineux en ligne" (ADL)

Facebook a obtenu un "C-" et Twitter un "D-" pour ne pas avoir traité de manière adéquate les contenus haineux

Les réseaux sociaux et les plateformes de jeux en ligne ne parviennent pas à lutter contre la prolifération des contenus négationnistes, selon un nouveau rapport publié par l'organisation ADL (Anti-Defamation League).

Le rapport de l'ADL sur le déni de la Shoah a évalué dix réseaux sociaux et sociétés de jeux en ligne en fonction de leurs efforts pour appliquer les règles et réagir efficacement aux contenus, aux mèmes et aux messages négationnistes, pour les supprimer.

Aucune des plateformes examinées n'a obtenu de bonne note en matière de modération et de suppression des contenus négationnistes. Twitch et YouTube sont les plateformes les mieux notées, avec un C+. Facebook/ Instagram, TikTok, Discord, Riot Games et Reddit ont obtenu chacun un C-moins. Twitter et Activision Blizzard ont reçu un D-moins, et Epic Games s'est classé dernier avec un "F".

"Les entreprises technologiques prétendent s'attaquer à la haine sur leurs plateformes. Mais lorsqu'il s'agit de négationnisme, ce n'est pas le cas", a déclaré Jonathan A. Greenblatt, PDG de l'ADL. "La conséquence est que les négationnistes profitent de cette application laxiste pour diffuser leurs idées antisémites nocives et obtenir un soutien pour leurs opinions haineuses."

JOEL SAGET / AFP

La moitié des entreprises examinées ont des politiques explicites interdisant la diffusion de contenus négationnistes, et toutes disposent de politiques interdisant les discours haineux. Mais dans le prolongement de son rapport de 2021, le Centre ADL pour la technologie et la société a constaté que la plupart des plateformes n'agissent pas lorsque des contenus sont signalés par des utilisateurs ordinaires.

Le rapport se fonde sur une étude approfondie de la réactivité de 10 plateformes sociales à ce problème et évalue chacune d'entre elles sur la base d'une série de critères, notamment : le degré d'exhaustivité des politiques de la plateforme concernant le déni de la Shoah l'apparition de ce type de contenu et la réactivité de chaque plateforme dans le traitement du contenu une fois qu'il a été signalé par des utilisateurs ordinaires.

AFP / Lionel BONAVENTURE

"Bien qu'il s'agisse de l'un des génocides les mieux documentés de l'histoire, la négation délibérément haineuse de la Shoah est un problème de longue date sur les réseaux sociaux", a affirmé M. Greenblatt. "Certains ont hésité sur la question en invoquant la liberté d'expression, mais le négationnisme est indéniablement un discours de haine et les entreprises privées n'ont aucune obligation de le tolérer."

Parmi les types de contenus signalés par l'ADL aux plateformes, on trouve des vidéos de type documentaire sur YouTube qui prétendent révéler la "vérité" sur la Shoah, ou encore des posts Facebook qui fixent le nombre de juifs assassinés pendant la Shoah.

"À une époque où l'antisémitisme augmente aux États-Unis et dans le monde, les plateformes technologiques portent une responsabilité considérable en servant de porte-voix aux négationnistes", a déclaré Yael Eisenstat, vice-présidente du Centre de l'ADL pour la technologie et la société. "Les utilisateurs juifs sont confrontés à de réelles menaces, mais la réponse des plateformes sociales n'a pas été à la hauteur. Nous appelons les entreprises à cesser d'être complaisantes lorsqu'elles sont confrontées à la haine antijuive et à appliquer leurs politiques contre les contenus négationnistes de manière cohérente et à grande échelle", a-t-elle conclu.