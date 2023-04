USA : l'acteur Drake Bell "porté disparu et en danger"

Bell a joué dans les émissions "The Amanda Show" et "Drake & Josh" de Nickelodeon au début des années 2000

Le service de police de Daytona Beach en Floride sont à la de l'acteur Drake Bell, porté disparu. Un message publié sur le compte Facebook vérifié du département jeudi indique : "Les officiers sont à la recherche de Jared Bell, DOB 06/27/1986". "Il devrait être au volant d'une BMW grise 2022 et son dernier lieu de résidence connu est potentiellement la zone du lycée Mainland le 4/12/2023", selon le message. "Il est considéré comme disparu et en danger", rapporte CNN.

Les comptes des réseaux sociaux de l'acteur de 36 ans n'ont pas été mis à jour depuis le 3 avril, date à laquelle son compte Twitter vérifié affichait une interview avec le YouTubeur Roberto Mtz. Sur Instagram, ses publications les plus récentes comprennent une vidéo de son fils en bas âge, partagée par la femme de Drake, Janet Von Schmeling, datée du 6 mars.

Bell a joué dans les émissions "The Amanda Show" et "Drake & Josh" de Nickelodeon au début des années 2000. Il a commencé sa carrière d'acteur au début des années 1990 à l'âge de cinq ans avec sa première apparition télévisée dans Home Improvement. Il a ensuite joué dans la trilogie de films The Fairly OddParents sur Nickelodeon. Bell a également prêté sa voix dans Peter Parker / Spider-Man dans la série animée Ultimate Spider-Man sur Disney XD.