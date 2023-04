USA : des démocrates exhortent Joe Biden à conditionner l'aide à Israël

"Nous demandons de veiller à ce que toute aide étrangère future à Israël ne soit pas utilisée pour soutenir des violations flagrantes des droits de l'homme"

Un groupe de 14 législateurs démocrates a exhorté jeudi l'administration américaine à entreprendre un changement fondamental dans son approche du conflit israélo-palestinien. Dans une lettre adressée au président Joe Biden et le secrétaire d'État Antony Blinken, le groupe mené par le représentant Jamaal Bowman et le sénateur Bernie Sanders appelle les dirigeants à "entreprendre un changement dans la politique américaine en reconnaissance de l'aggravation de la violence, de la poursuite de l'annexion de terres et du déni des droits des Palestiniens".

"Ce n'est qu'en protégeant la démocratie, les droits de l'homme et l'autodétermination de tous les Palestiniens et Israéliens que nous pourrons parvenir à une paix durable", ont ajouté les signataires, parmi lesquels figurent les représentantes Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar ou encore Rashida Tlaib, connues pour leurs positions anti-israéliennes.

J. Scott Applewhite/ AP Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, et Ayanna Pressley

Les législateurs ont également demandé à l'administration Biden de s'assurer que l'argent des contribuables américains ne sert pas à financer des "projets de colonies israéliennes" et de déterminer si l'aide militaire américaine à l'État hébreu est en violation de la loi sur le contrôle des exportations d'armes ou de la loi dite "loi Leahy". La loi sur le contrôle des exportations d'armes stipule que les armes américaines ne sont vendues qu'à des fins d'autodéfense légitime, tandis que la loi Leahy interdit que des fonds américains soient utilisés pour équiper ou former des forces militaires étrangères soupçonnées de violations des droits de l'homme ou de crimes de guerre.

"En outre, nous demandons à votre administration de veiller à ce que toute aide étrangère future à Israël, y compris les armes et les équipements, ne soit pas utilisée pour soutenir des violations flagrantes des droits de l'homme, notamment en renforçant le contrôle de l'utilisation finale et la traçabilité financière. Nous vous demandons de répondre par un plan détaillé sur la manière dont l'administration envisage d'atteindre cet objectif", indique la lettre. Les législateurs ont enfin estimé que "la mission antidémocratique de ce gouvernement israélien visant à démanteler l'État de droit est une menace pour les Israéliens comme pour les Palestiniens".

Par le passé, Sanders a plus d'une fois appelé les États-Unis à conditionner leur aide à Israël, la dernière fois en février dernier.