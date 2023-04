Etats-Unis : Minneapolis va autoriser les appels à la prière des musulmans à toute heure

Lors d'une récente audition publique, des responsables chrétiens et juifs ont exprimé leur soutien à l'extension des horaires de l'"adhan"

La ville de Minneapolis va devenir la première ville américaine à autoriser la diffusion par haut-parleurs des appels à la prière des musulmans à toute heure de la journée. L'annonce de l'appel musulman à la prière, l'"adhan", est diffusée cinq fois par jour. Le conseil municipal de Minneapolis a adopté jeudi à l'unanimité une mesure qui modifiera le code de l'ordonnance sur le bruit de la ville afin d'autoriser la diffusion des appels à la prière. Le code empêche actuellement les appels tôt le matin et tard le soir en raison de restrictions sonores, a rapporté le Minneapolis Star Tribune.

Scott Olson/Getty Images/AFP Des musulmans participent à la prière de l'Aïd al-Fitr au Centre islamique de Wheaton, le 13 mai 2021 à Wheaton, dans l'Illinois

"La Constitution ne dort pas la nuit", a déclaré Jaylani Hussein, directeur exécutif de la section du Minnesota du Conseil des relations américano-islamiques, après le vote. Selon lui, l'action de Minneapolis montre au monde qu'une "nation fondée sur la liberté de religion tient ses promesses". Minneapolis compte une importante population de musulmans ayant immigré d'Afrique de l'Est à partir des années 1990, ainsi que nombreuses mosquées, tandis que trois des 13 membres du conseil municipal sont musulmans.

Le maire de la ville, Jacob Frey, devrait signer la mesure la semaine prochaine, ce qui la rendra officielle. "Minneapolis est devenue une ville pour toutes les religions", a déclaré l'imam Mohammed Dukuly, de la mosquée Masjid An-Nur, qui faisait partie des dirigeants musulmans ayant assisté au vote.

Les autorités municipales ont commencé à travailler avec les mosquées locales il y a trois ans pour étendre les heures de diffusion en plein air de l'adhan à cinq fois par jour pendant le ramadan. Les prières doivent être dites aux premières lueurs de l'aube, à midi, en milieu d'après-midi et au coucher du soleil.

En 2022, la ville avait la diffusion des appels à la prière toute l'année, mais seulement entre 7 heures et 22 heures, ce qui exclut les prières matinales et parfois nocturnes. Lors d'une récente audition publique, des responsables chrétiens et juifs ont exprimé leur soutien à l'extension des horaires de l'adhan.