Yom Hashoah : un documentaire sur un rescapé d'Auschwitz produit par Hillary Clinton

Hillary Clinton et sa fille Chelsea ont produit un documentaire sur un survivant de la Shoah qui sera diffusé sur la chaîne PBS mardi, à l'occasion de Yom Hashoah (Jour du souvenir de la Shoah) en Israël.

"How Saba Kept Singing" (Comment grand-père a continué à chanter) raconte l'histoire de David Wisnia, un chantre qui a survécu au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau pendant près de trois ans, aidé en partie par ses talents lyriques alors qu'il avait pour tâche de divertir les gardes nazis.

Le film raconte aussi sa relation avec une femme plus âgée nommée Helen "Tzippi" Spitzer pendant son internement à Auschwitz. Ses talents de graphiste lui permettaient en effet de se déplacer entre les quartiers des hommes et des femmes, et tous deux ont pu partager des moments intimes avec la complicité de leurs codétenus qui surveillaient les gardes.

Les anciens amoureux se sont ensuite perdus de vue avant de se retrouver en 2019. David Wisnia est décédé deux ans plus tard en 2021, à l'âge de 94 ans. Un an avant, il s'était rendu dans l'ancien camp d'Auschwitz pour commémorer le 75e anniversaire de sa libération. Son petit-fils et musicien Avi Wisnia a composé un hommage musical à son "Saba", ou grand-père, qui clôture le documentaire.

Le film a été produit par la société Clintons' HiddenLight Productions lancée en 2020, qui vise à promouvoir des contenus qui mettent en évidence "le meilleur de l'esprit humain et aident à voir le monde d'une autre manière".

"La remarquable histoire d'amour de David Wisnia dans" How Saba Kept Singing "est inspirante et j'espère que vous la trouverez aussi édifiante que moi", a déclaré dans un communiqué Chelsea Clinton, productrice exécutive du documentaire. "La douleur et l'horreur de l'Holocauste ne doivent jamais être oubliées", a ajouté Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'État américaine et First Lady.