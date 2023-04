Les autorités US étaient au courant de l'existence de ballons espions chinois supplémentaires (documents divulgués)

Pendant une semaine, la communauté du renseignement n'est pas parvenue à identifier les capteurs et les antennes du ballon abattu dans l'océan Atlantique

Les documents du Pentagone récemment divulgués sur les réseaux sociaux indiquent que les autorités américaines étaient au courant de l'existence de plusieurs ballons espions chinois, en plus de celui qui a traversé les États-Unis en janvier et février, selon le Washington Post. Les documents mentionnent que la communauté du renseignement continuait à s'interroger sur le ballon abattu dans l'océan Atlantique, car il était équipé de capteurs et d'antennes non identifiés par le gouvernement pendant plus d'une semaine.

Au moins trois ballons sont mentionnés dans les documents, dont l'un aurait survolé un groupe d'attaque de porte-avions américains dans l'océan Pacifique et un autre se serait écrasé en mer de Chine méridionale, selon un document classifié. Les dates de lancement des ballons ne sont pas mentionnées dans les documents.

Les services de renseignement ont surnommé le ballon abattu "Killeen-23". Les documents font également référence à d'autres ballons appelés "Bulger-21" et "Accardo-21", mais il n'est pas précisé s'ils sont ceux qui ont survolé le porte-avions et se sont écrasés en mer, respectivement.

La Chine a critiqué les États-Unis pour avoir abattu leur ballon de surveillance et a déclaré qu'elle se réservait le droit de réagir en conséquence. Le président américain Joe Biden a déclaré que cet incident n'affaiblirait pas les relations entre les deux pays.

Les documents sont soupçonnés d'avoir été divulgués par un membre de la garde nationale aérienne du Massachusetts âgé de 21 ans, Jack Teixeira, qui a été placé en garde à vue par le FBI et inculpé de rétention et de transmission non autorisées d'informations relatives à la défense nationale ainsi que de rétention délibérée de documents classifiés.