USA : le Montana adopte une loi pour interdire TikTok

Le Montana a adopté vendredi une loi pour interdire TikTok, devenant ainsi le premier État américain à le faire. La loi SB419, votée à 54 voix pour et 43 voix contre, doit encore être promulguée par le gouverneur républicain de l'État. Les représentants du Montana estiment que l'application permet à la Chine d'espionner et de manipuler les utilisateurs. Le texte ordonne aux magasins d'applications mobiles (Apple et Google) de ne plus distribuer TikTok à partir du 1er janvier 2024. Cependant, la constitutionnalité de cette loi sera probablement contestée en justice et elle a peu de chances d'être appliquée telle quelle.

Les opposants à la loi affirment qu'elle est inconstitutionnelle en termes de liberté d'expression et impraticable, car elle exempterait les fournisseurs d'accès à internet et les VPN, et serait animée par des préjugés anti-chinois. Certains estiment également que les reproches faits à TikTok en matière de confidentialité des données, de désinformation et d'effets néfastes sur la santé s'appliquent également à d'autres réseaux sociaux. L'application TikTok a nié depuis des années les accusations d'espionnage par la Chine.

La Maison Blanche a récemment encouragé TikTok à chercher une solution de rachat par une entreprise américaine pour pouvoir continuer à opérer aux États-Unis. L'administration de Joe Biden discute également de projets de loi visant à interdire l'application, mais ceux-ci vont bien au-delà de l'interdiction de TikTok et donnent plus de pouvoirs au gouvernement pour surveiller les activités des Américains sur les réseaux sociaux.

En attendant, les habitants du Montana pourront toujours télécharger l'application en utilisant des VPN ou en se rapprochant de la frontière avec les États voisins.