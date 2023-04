USA : quatre morts dans une fusillade en Alabama

Les armes à feu sont désormais la principale cause de décès d'enfants et d'adolescents dans le pays

Au moins quatre personnes ont été tuées et 16 autres blessées dans une fusillade lors d'une fête d'anniversaire qui s'est déroulée samedi soir à Dadeville en Alabama, un État du sud des États-Unis. Les victimes ont été transportées vers les hôpitaux locaux.

La plupart des victimes seraient des adolescents, selon des témoins. Les éléments d'enquête préliminaires font état d'une altercation présumée qui aurait conduit à la fusillade.

"Ce matin, je pleure avec les habitants de Dadeville et mes compatriotes d'Alabama", a déclaré le gouverneur de l'État, Kay Ivey. "Les crimes violents n'ont pas leur place dans notre État", a ajouté le gouverneur dans un communiqué sur Twitter.

Kay Ivey, fervent partisan des armes à feu, a signé il y a quelques mois une loi abolissant l'obligation en Alabama d'obtenir un permis pour porter une arme de poing dissimulée en public. Sa candidature à l'élection au poste de gouverneur l'année dernière a d'ailleurs été soutenue par le principal lobby pro-armes, la National Rifle Association.

Les fusillades se succèdent à un rythme effréné aux Etats-Unis, ce qui pourrait faire de 2023 l'année la plus meurtrière de la décennie avec 140 meurtres de masse recensés depuis le mois de janvier. Samedi encore, une autre fusillade a tué deux personnes et en blessé quatre autres dans un parc de Louisville dans le Kentucky.

Les armes à feu sont désormais la principale cause de décès d'enfants et d'adolescents dans le pays, principalement en raison des suicides et des homicides.

Environ un Américain sur cinq déclare avoir un membre de sa famille qui a été tué avec une arme à feu, selon une étude de la Kaiser Family Foundation, qui met en évidence l'épidémie généralisée de violence armée dans le pays et l'inefficacité de l'action politique pour endiguer ce fléau.

Les États-Unis, où le droit de posséder une arme à feu est garanti par la Constitution, font figure d'exception dans le monde par le nombre de fusillades qui y sont perpétrées. Le phénomène des meurtres de masse dans les écoles, les églises ou les centres commerciaux n'a d'équivalent nulle part ailleurs.