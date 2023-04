USA : des manifestants réclament justice pour un adolescent noir blessé par balles

Ralph Paul Yarl venait chercher ses frères jumeaux chez un ami le 13 avril lorsqu'il a sonné à la mauvaise porte d'un appartement

Des centaines de manifestants ont réclamé justice pour un adolescent noir grièvement blessé par plusieurs tirs après avoir sonné à la mauvaise porte d'un appartement dans l'Etat du Kansas, où la police a promis une enquête rapide, ont rapporté dimanche les médias locaux.

Ralph Paul Yarl, 16 ans, qui a également été frappé à la tête par le tireur, un homme blanc, se trouve dans un état critique, selon un communiqué tweeté par un avocat réputé, Ben Crump, qui a accepté de prendre l'affaire.

Ralph Paul Yarl venait chercher ses frères jumeaux chez un ami le 13 avril lorsqu'il a sonné à la mauvaise porte d'un appartement. Son propriétaire a tiré sur l'adolescent à travers une porte vitrée, a déclaré sa tante, Faith Spoonmoore.

Elle a décrit Ralph Paul Yarl comme un enfant intelligent et sympathique rêvant de faire des études d'ingénieur en chimie. Cette affaire a provoqué l'émoi dans tout le pays et suscité un tollé dans les rues de Kansas City tout comme sur internet où des célébrités et des activistes se sont indignés.

Des manifestants se sont rassemblés dimanche devant la maison où l'adolescent a été blessé et réclamé que l'auteur des tirs soit jugé pour crime racial, a rapporté la radio de Kansas City, KCUR.

"Mon cœur s'est complètement brisé quand j'ai appris" le sort de ce "garçon de 16 ans, qui avait accidentellement sonné à la porte de la mauvaise adresse pour tenter de récupérer ses frères et sœurs", a tweeté l'actrice Halle Berry, appelant le procureur à porter plainte. La police a confirmé avoir répondu à un appel avant 22 heures jeudi (03h00 GMT vendredi), précisant que Ralph Paul Yarl avait été transféré à l'hôpital dans un état critique, selon les médias locaux.