Une jeune chanteuse israélienne remporte le Golden Buzzer de l'émission Canada's Got Talent

Maya Gamzu, une chanteuse israélienne de 14 ans, a scellé son destin la semaine dernière en devenant l'une des meilleures candidates du télé-crochet Canada's Got Talent, après avoir obtenu le très convoité "Golden Buzzer" pour sa performance, ce qui l'a propulsée en demi-finale de l'émission.

À la fin de chaque prestation, si l'un des membres du jury a un coup de cœur pour la prestation exécutée par le candidat, il peut appuyer sur le "Golden-buzzer "et permettre au candidat d'être qualifié directement.

Gamzu, qui vit à Toronto mais est originaire d'Israël, a commencé à chanter à l'âge de trois ans. En 2018, sa famille a déménagé en Amérique du Nord, où chanter des chansons en anglais l'a aidée à apprendre la langue et à s'adapter au nouveau pays.

"Mes parents voulaient pour moi et mon frère un meilleur avenir. C'est un peu angoissant de se réveiller avec une alarme qui dit qu'il faut aller se cacher des bombes. Nous ne voulons pas vivre dans la peur", a déclaré la jeune chanteuse.

Elle a rappelé que c'est son père qui l'a initiée à la musique : il jouait toujours de la guitare et elle chantait avec lui jusqu'à aujourd'hui, où sa grande voix sur "Something's Got A Hold On Me" d'Etta James a séduit les juges.