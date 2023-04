L'ADL dévoile un centre en ligne pour lutter contre le négationnisme

"Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et permettre aux théoriciens du complot de déformer l'Holocauste pour promouvoir leur programme"

L'organisation américaine de lutte contre l'antisémitisme, l'Anti-Defamation League (ADL), a dévoilé un nouveau centre en ligne lors de la journée de commémoration de la Shoah. Ce centre de ressources, nommé "ADL Center on Extremism", propose des ressources pour lutter contre les théories conspirationnistes en ligne et les tentatives de minimiser la Shoah.

Il contient un bref historique du mouvement négationniste aux États-Unis, une liste des négateurs de la Shoah, des informations sur la manière dont les individus, les organisations et les entreprises gagnent de l'argent grâce au contenu négationniste, ainsi que des arguments pour déconstruire les mythes communément répandus par les négationnistes de l'Holocauste.

https://twitter.com/i/web/status/1647625413764743169 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Le négationnisme est une théorie complotiste malsaine et omniprésente utilisée par les antisémites pour justifier leur haine des Juifs", a déclaré Jonathan Greenblatt, directeur général de l'ADL. "Cette semaine, alors que nous rendons hommage aux six millions de Juifs et autres victimes de l'Holocauste, nous devons redoubler d'efforts pour enseigner la véritable histoire de l'antisémitisme, afin que l'Holocauste ne soit pas déformé par ceux qui cherchent à fomenter une fois de plus la haine contre le peuple juif", a-t-il ajouté.

Gage Skidmore - wikipédia Jonathan Greenblatt, directeur général de l'ADL

Selon le guide de l'ADL, "le négationnisme est omniprésent dans le mélange de contenus fantaisistes et décousus qui circulent et se métastasent sur les pages web des théoriciens du complot, des antisémites et même de certains antisionistes extrémistes".

"Les jeunes sont potentiellement exposés au négationnisme avant même d'être informés des véritables événements de la Seconde Guerre mondiale ou de l'antisémitisme qui a alimenté la Solution finale", a déclaré Aryeh Tuchman, directeur du Centre de l'ADL sur l'extrémisme. "Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et permettre aux théoriciens du complot de déformer l'Holocauste pour promouvoir leur programme", a-t-il ajouté.