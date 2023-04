Le FBI accuse la Chine et l'Iran d'harceler des dissidents sur le sol américain

Téhéran et Pékin auraient eu recours à des enquêteurs privés pour surveiller les dissidents

La Chine et l'Iran ont de moins en moins de scrupules à réduire au silence les dissidents sur le sol américain et à influencer la politique des États-Unis, a averti mercredi le FBI lors d'une conférence de presse.

Les responsables du contre-espionnage du FBI ont encouragé les victimes à se manifester, soulignant une tendance croissante des régimes autoritaires étrangers à enfreindre les lois américaines pour intimider certaines communautés.

Selon le FBI, Téhéran et Pékin ont parfois eu recours à des enquêteurs privés pour surveiller les dissidents, ce qui a entraîné l'ouverture de plusieurs affaires pénales par des procureurs fédéraux.

"Il s'agit en grande partie de nouvelles tactiques et de lignes franchies par la Chine et l'Iran sur le sol américain", a déclaré un responsable du contre-espionnage du FBI. Il a ajouté que le FBI compte sensibiliser les enquêteurs privés ainsi que les services de police locaux et nationaux à ces tendances.

Les programmes de répression transnationale ont plusieurs objectifs, notamment l'influence sur les décisions politiques américaines par le biais de "tactiques d'influence malveillantes".

"Nous avons vraiment constaté un point d'inflexion dans les tactiques et les outils, ainsi que dans le niveau de risque et le niveau de menace qui ont changé au cours des dernières années", a déclaré un autre responsable du contre-espionnage du FBI.

Ed JONES / AFP Masih Alinejad, militante irano-américaine des droits des femmes, à New York le 6 octobre 2022.

La conférence de presse de mercredi a eu lieu deux jours après l'arrestation de deux résidents de New York soupçonnés d'exploiter un "poste de police secrète" chinois dans le quartier de Chinatown à Manhattan.

Cette arrestation fait partie d'une vaste opération de répression menée par le gouvernement américain contre Pékin, qui aurait pris pour cible des dissidents.

L'organisation de défense des droits de l'homme basée en Europe, Safeguard Defenders, a également révélé la présence de dizaines de "stations de service" de la police chinoise dans les grandes villes du monde.