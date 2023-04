USA : le Procureur général du Texas remporte une affaire majeure en défendant la loi anti-boycott d'Israël

"Bien que certains souhaitent se débarrasser de la loi et voir Israël échouer, l'État du Texas restera ferme dans son engagement à soutenir Israël"

Ken Paxton, le Procureur général du Texas, a remporté une victoire devant la Cour d'appel du 5ème circuit, basée à la Nouvelle-Orléans, en défendant une loi texane qui interdit à l'État d'allouer des fonds à des entreprises qui boycottent l'Etat d'Israël.

"La loi anti-boycott du Texas est à la fois constitutionnelle et, malheureusement, de plus en plus nécessaire à mesure que la gauche radicale devient de plus en plus hostile et antagoniste à l'égard d'Israël", a déclaré le procureur général Paxton. "Bien que certains souhaitent se débarrasser de la loi et voir Israël échouer, l'État du Texas restera ferme dans son engagement à soutenir Israël en refusant de faire des affaires avec des entreprises qui boycottent la seule nation démocratique du Moyen-Orient. Dans cette affaire, je suis heureux de constater que le tribunal a reconnu que le plaignant n'avait pas la qualité pour agir. Ainsi, notre importante loi reste en vigueur et je continuerai à la défendre sans relâche", a-t-il affirmé.

Le procureur général a été poursuivi pour cette loi par un individu qui a formulé un certain nombre d'allégations erronées concernant différents préjudices, notamment en affirmant à tort que la loi violait le premier amendement. Toutefois, le cinquième district a conclu à juste titre que l'individu n'avait pas la qualité pour intenter une action en justice, car il n'avait pas démontré qu'il avait subi un préjudice réel ou qu'il avait été lésé dans ses droits constitutionnels.

La décision de la cinquième circonscription a confirmé la décision d'un tribunal de ce même district de rejeter également l'action en justice de l'individu en raison de l'absence de qualité pour agir.