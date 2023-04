Las Vegas : un élève juif autiste retrouvé avec une croix gammée gravée sur la peau

La mère a retiré son enfant de l'établissement

Un élève autiste de confession juive du lycée Clark à Las Vegas est rentré de l'école à la mi-mars avec une croix gammée gravée sur sa peau, a rapporté l'organisation Conseil israélien américain (Israeli American Council - IAC).

Karen Bar-Or, directrice nationale principale du Conseil, a déclaré que le garçon est resté muet et que sa mère avait remarqué les griffures et en avait informé l'école. "Le Conseil israélo-américain a été consterné d'apprendre qu'un adolescent juif avait pu être la cible d'une attaque antisémite aussi inhumaine", a déclaré Shoham Nicolet, cofondateur et directeur général de l'IAC, dans un communiqué. "Nous demandons instamment aux autorités de mener une enquête approfondie sur cet incident".

https://twitter.com/i/web/status/1648386008319139846 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les autorités ont enquêté sur cet acte, tandis que l'Anti-Defamation League a condamné l'incident cette semaine. Jolie Brislin, directrice régionale de l'ADL Nevada, a publié mardi une déclaration qualifiant l'incident d'acte "violent". "Non seulement cet étudiant a été pris pour cible en raison de sa foi identifiable, mais il était aussi particulièrement vulnérable en raison de son handicap", a-t-elle écrit. Mme Bar-Or a indiqué que le garçon était l'un des seuls élèves de l'école à porter une kippa. Depuis les blessures, la mère du garçon l'a retiré de l'établissement.

La police a mené une enquête, comprenant des entretiens avec le personnel et un examen des images des caméras, et n'a trouvé "aucune preuve indiquant l'origine des blessures", selon le communiqué.

M. Bar-Or a déclaré que le conseil recevait environ quatre rapports d'antisémitisme dans les écoles par semaine au niveau national. "C'est quelque chose de très inquiétant pour nous", a-t-elle confié.