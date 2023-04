« Incroyablement troublant » : l'ADL réagit à la nomination du consul général d'Israël à New York

La députée du Likud et ministre sans portefeuille avait tenu des propos racistes au sujet des demandeurs d’asile et s’était revendiquée “fière raciste"

La Ligue anti-diffamation (Anti Defamation League - ADL), dans une déclaration publiée par le journal en ligne new-yorkais The Algemeiner, appelle le gouvernement israélien à reconsidérer la récente nomination de la députée du Likoud May Golan au poste de consul général d’Israël à New York. En cause, les propos qu'elle a tenu dans le passé au sujet des demandeurs d’asile africains.

“Fière raciste”

« Les commentaires racistes de la ministre May Golan sur les demandeurs d'asile africains en Israël et ailleurs sont incroyablement troublants et soulèvent de profondes inquiétudes quant à son aptitude à servir en tant que diplomate dans n'importe quel endroit, et encore moins dans une ville aussi diversifiée et dynamique que New York », a déclaré l’ADL au Algemeiner. "Nous espérons que le gouvernement israélien reconsidérera sa nomination potentielle."

Le département d'État américain a également condamné jeudi les commentaires de Golan, qui avait également déclaré qu'elle ne mangeait pas dans les restaurants avec des demandeurs d'asile africains de peur d'attraper le sida.

AP Photo/Manuel Balce Ceneta, Pool Le porte-parole du département d'État, Ned Price, lors d'une conférence de presse, le 10 mars 2022, à Washington

Ses détracteurs estiment que sa nomination pourrait nuire aux liens avec les juifs libéraux américains

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a récemment nommé cette figure de la droite dure au poste de consul général à New York, une fonction très en vue auprès des juifs américains. La députée du Likoud May Golan, a été choisie pour occuper le poste diplomatique laissé vacant par le démissionnaire Assaf Zamir, qui a quitté ses fonctions en signe de protestation contre la réforme judiciaire.

"Si je suis nommée, je travaillerai avec les dirigeants de toutes les organisations juives, dans le prolongement des efforts visant à renforcer le grand partenariat entre Israël et les communautés juives américaines", a-t-elle déclaré sur son compte Twitter.