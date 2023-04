Le New York Times désigne un restaurant de falafels israélien parmi les 100 meilleurs restaurants de New York

Les propriétaires de "Falafel Tanami" se sont déclarés surpris de se retrouver dans le classement

C’est le genre de listes très prisées des internautes, à laquelle même les plus prestigieuses institutions du journalisme n’échappent pas. Le New York Times a publié mercredi une nouvelle liste des meilleurs restaurants de la ville-monde par excellence. 100 restaurants - à New York - Le New York Times. Autant dire que les places sont très chères pour figurer dans une telle équation.

C’est la belle surprise qu’ont reçu Galit et Ronen Tanami, un couple d’Israéliens de Tel Aviv installés à Brooklyn. Leur restaurant, Falafel Tanami, est ainsi classé à la très honorable 68e place.

Des assiettes d'houmous, de falafel, de crudités et de fèves aux pois chiches sont servies aux clients dans un restaurant de la vieille ville de Jérusalem le 26 juillet 2022.

“Le falafel est extraordinaire”

“Le falafel est extraordinaire. Leur pita, cuite à la commande, est peut-être encore meilleure. Il est dur de ne pas devenir fou de leurs salades, leurs légumes, tous aussi frais que si vous vous trouviez dans un marché de Tel Aviv”. C’est ainsi que les critiques culinaires du quotidien new yorkais évoquent leur expérience, ne tarissant pas d’éloges au sujet de la petite échoppe.

"J'ai reçu environ 500 appels téléphoniques et SMS, tous nous félicitant et disant qu'ils étaient heureux pour nous et qu'ils étaient prêts à faire la queue pour manger ici, et soudain le nombre d'abonnés sur notre Instagram a explosé. J'ai été surprise qu'ils nous considèrent comme un restaurant du tout. Nous sommes juste une petite échoppe de falafels” a déclaré Galit Tanami à nos confrères de Ynet.

Il ne reste désormais plus qu’à se faire une idée soi-même, en rendant visite au couple Tanami lors d’un prochain séjour à New York.