USA : une exposition sur les femmes du Moyen-Orient, sur fond de polémique sur l'avortement

Une exposition d'œuvres d'art réalisées par des artistes femmes sur les femmes du Moyen-Orient a été inaugurée en Californie dans le cadre d'une bataille acharnée sur les droits des femmes en matière de procréation aux États-Unis.

L'exposition "Women Defining Women in Contemporary Art of the Middle East and Beyond" (Les femmes définissant les femmes dans l'art contemporain du Moyen-Orient et au-delà) dépeint les histoires personnelles et universelles des femmes des sociétés islamiques et vise à remettre en question les stéréotypes sur cette partie du monde.

ROBYN BECK / AFP

"Beaucoup de gens pensent que toutes les femmes sont les mêmes dans les pays du Moyen-Orient : opprimées, invisibles et qu'elles ont des vies horribles", a déclaré Linda Komaroff, commissaire de l'exposition. "Et ce n'est pas vrai. C'est comme les femmes partout dans le monde, elles ont une grande marge de manœuvre et elles agissent en conséquence."

L'exposition comprend des oeuvres de 42 femmes artistes qui viennent de tout le Moyen-Orient dont l'Iran. Une photo de la journaliste iranienne Newsha Tavakolian montre notamment une femme iranienne en habits traditionnels portant une paire de gants de boxe.

ROBYN BECK / AFP

L'exposition a eu lieu alors que les États-Unis ont été plongés dans le tumulte du débat sur l'avortement, après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé l'année dernière le droit constitutionnel d'interrompre une grossesse. Aujourd'hui, cette même Cour s'apprête à s'immiscer dans la bataille juridique autour d'une pilule abortive.

ROBYN BECK / AFP

"Les choses sont en train de se dégrader pour les femmes américaines en ce qui concerne le contrôle de leur propre corps", a déclaré M. Komaroff.