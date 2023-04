Vol New York-Tel Aviv : un passager israélien contraint l'avion à faire demi-tour

Le passager a été emmené pour être interrogé par la police new-yorkaise

Un passager israélien pris d'un accès de colère alors qu'il voyageait sur un vol New York-Tel Aviv de la compagnie United Airlines, a contraint l'avion à faire demi-tour après trois heures de vol.

Devenu comme fou, ce passager s'est très mal conduit envers les membres d'équipage, et ce même après avoir été contraint de rester assis sur son siège. Par souci de sécurité, le pilote a donc pris la décision de faire demi-tour et d'effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Newark, non loin de New York.

Dans l'avion qui était presque vide se trouvaient également des membres de familles endeuillées, qui se rendaient en Israël afin de participer aux commémorations du Jour du Souvenir (Yom Hazikaron).

L'équipage a informé la police de New York de l'incident et le passager israélien a été emmené pour être interrogé dès l'atterrissage de l'appareil.

Le vol de retour vers Israël a été retardé car aucune piste n'était libre pour son décollage. Les passagers ne s'envoleront donc pour Israël que durant la nuit, tandis que le temps de vol devrait dépasser la durée habituelle.