USA : ouverture du procès de l'auteur de l'attaque contre la synagogue de Pittsburgh

Cet acte terroriste fut la pire attaque antisémite de l’histoire des États-Unis

Le procès de l'auteur de l’attaque contre la synagogue "Tree of Life" de Pittsburgh, au nord-est des États-Unis, qui avait fait onze morts, a débuté lundi. Robert Bowers, 50 ans, sera jugé pour 63 chefs d'accusation. Ce routier blanc, qui plaide non coupable, est accusé d'avoir perpétré ces assassinats aggravés par la qualification d'acte antisémite.

- (-/AFP) Robert Bowers, le suspect de la fusillade dans la synagogue de Pittsburgh, le 27 octobre 2018

Avant de passer à l’acte, il avait posté des messages racistes, antisémites et anti-immigrés sur un réseau social d'extrême droite. Donald Trump, alors président, avait publiquement demandé la peine de mort pour Robert Bowers, requise également par le ministère de la Justice et par le successeur de M. Trump à la Maison blanche, Joe Biden.

AFP / Brendan SMIALOWSKI Une femme se tient devant un mémorial à l'extérieur de la synagogue Tree of Life

Dès 2019, le procureur fédéral de Pittsburgh avait indiqué qu'il requerrait la peine fédérale pour Robert Bowers, citant son "absence de remords" et "sa haine et son mépris" pour les Juifs. Le 27 octobre 2018, il avait fait irruption dans la synagogue "Tree of Life" de Pittsburgh, armé de trois pistolets et d'un fusil d'assaut semi-automatique. Il avait ouvert le feu et tué 11 personnes, dont une fidèle de 97 ans, en pleine prière de shabbat. Cet acte terroriste fut la pire attaque antisémite de l’histoire des États-Unis.

AP Photo/Gene J. Puskar Des personnes se rassemblent devant la synagogue Tree of Life à Pittsburgh

Ce procès, dont la sélection des jurés pourrait prendre des semaines, s'ouvre dans un contexte de poussée d'actes racistes et antisémites aux États-Unis, au plus haut depuis 30 ans, d'après des statistiques du FBI, citées lundi par le Washington Post. L’Anti Defamation League (ADL) a dénombré 3 697 actes antisémites en 2022, soit une augmentation de 36 % en un an.