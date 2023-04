Yom Hazikaron : l'ambassadeur d'Israël à l'ONU quitte l'hémicycle en guise de protestation

"Aujourd'hui est l'un des jours les plus sacrés de l'année pour l'État d'Israël. Nous avons fait de nombreuses demandes pour reporter le débat"

Gilad Erdan, l'envoyé d'Israël auprès des Nations unies, a quitté mardi le Conseil de sécurité de l'ONU pour protester contre la tenue d'une session critique à l'égard d'Israël, prévue justement le Jour du Souvenir (Yom Hazikaron) qui rend hommage aux soldats tombés au combat et aux victimes du terrorisme.

Le Conseil de sécurité de l'ONU s'était réuni pour discuter de la "situation au Moyen-Orient et de la question palestinienne", à la demande des Palestiniens, dans le cadre de la récente escalade de la situation dans les territoires de Cisjordanie.

"Aujourd'hui est l'un des jours les plus sacrés de l'année pour l'État d'Israël", a déclaré l'envoyé israélien Gilad Erdan. "Nous avons fait de nombreuses demandes pour reporter le débat d'aujourd'hui, en décrivant l'importance profonde de ce jour, mais ce conseil a tragiquement refusé de bouger", a-t-il dénoncé. "Alors que les Israéliens sont en deuil, ce conseil, comme d'habitude, entendra de nouveaux mensonges flagrants condamnant l'État d'Israël et le dépeignant faussement comme la racine de tous les problèmes de la région", a ajouté le diplomate.

Gilad Erdan a lu les noms des Israéliens tués de soldats tombés au combat ou lors d'attaques terroristes au cours de l'année écoulée, et a déposé une bougie commémorative sur la table devant lui avant de sortir de l'hémicycle avec le reste de la délégation israélienne. "Je refuse de passer ce jour sacré à écouter des mensonges et des condamnations. Ce débat déshonore ceux qui sont tombés au combat et Israël n'y participera pas", a-t-il affirmé.

Erdan s'en est pris également au ministre russe des Affaires étrangères Lavrov, qui dirige le Conseil : "Comment réagiriez-vous si nous programmions une discussion le jour de votre victoire sur les nazis ?".

Tor Wennesland, l'envoyé de l'ONU au Moyen-Orient, a ouvert la discussion, passé en revue les violences des deux côtés, et a énuméré le nombre de victimes israéliennes et palestiniennes dans les divers incidents. Dans le même temps, il a également évoqué les tirs de roquettes depuis le Liban pendant la Pâque juive et rappelé le feu vert du gouvernement israélien à la création de neuf nouveaux avant-postes et de milliers d'unités de logement supplémentaires dans les territoires.