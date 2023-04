USA : la Chambre des représentants approuve une résolution pro-israélienne

Le texte appelle à l'élargissement des accords d'Abraham et exprime son soutien aux relations avec Israël

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté mardi, à une écrasante majorité, une résolution appelant à l'élargissement et au renforcement des accords d'Abraham et exprimant son soutien aux relations entre les États-Unis et Israël.

La résolution, adoptée à l'occasion du 75e jour de l'indépendance d'Israël, a été approuvée par 401 voix contre 19. Le texte stipule que la Chambre des représentants "encourage les États-Unis et Israël à continuer d'approfondir et d'élargir leur coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, de la sécurité et des affaires civiles".

La Chambre encourage également "l'élargissement et le renforcement des accords d'Abraham afin d'inciter d'autres nations à normaliser leurs relations avec Israël et de veiller à ce que les accords existants apportent des avantages concrets en matière de sécurité et d'économie aux citoyens de ces pays et à tous les peuples de la région".

Les élus ont également exprimé leur "soutien continu à l'assistance à la sécurité d'Israël, comme indiqué dans le protocole d'accord États-Unis-Israël, afin de garantir qu'Israël puisse se défendre par lui-même".

AP / Susan Walsh 2020 © Le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy

Le texte stipule enfin que la Chambre des représentants "soutient la participation robuste d'Israël en tant que membre actif de la communauté des nations, au bénéfice d'Israël et des États-Unis en tant que partenaires partageant des valeurs communes et un engagement en faveur de la démocratie".

Plusieurs pays arabes ont normalisé leurs liens avec Israël en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, négociés par l'administration Trump. Bien que ces accords soient une initiative de Donald Trump, ils ont également été soutenus par l'administration Biden, qui a exprimé l'espoir qu'ils soient utilisés pour relancer les négociations entre Israël et l'Autorité palestinienne.