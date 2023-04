"Ni l'ONU ni aucune autre organisation internationale n'a actuellement pour rôle de créer un État palestinien"

Le président brésilien a de nouveau suscité une vive réaction de la part de la communauté juive de son pays, en affirmant que l'ONU avait su se servir de son pouvoir pour entériner la création de l'État d'Israël, mais qu'elle se révélait incapable den faire de même pour qu'un État palestinien voie le jour.

"L'ONU a su user de sa force en 1948 pour créer l'État d'Israël. Mais en 2023, elle échoue à créer un État palestinien", a déclaré Lula lors d'un discours en Espagne. Des propos qui ont vivement fait réagir StandWithUs Brasil : "En 1947, ce que préconisait la partition de l'ONU, c'était la création de deux États, l'un pour les Juifs et l'autre pour les Arabes. Les Juifs ont accepté, les Arabes non", a souligné l'organisation dans une déclaration signée par son président, André Lajst.

"Ni l'ONU ni aucune autre organisation internationale n'a actuellement pour rôle de créer un État palestinien, à moins que les Palestiniens et les Israéliens eux-mêmes ne viennent sceller la paix de manière indépendante", ajoute le communiqué.

Cette déclaration de Lula renforce le sentiment de malaise au sein de la communauté juive et en Israël quant aux prises de position du président brésilien. En mars, Jérusalem avait notamment critiqué sa décision d'autoriser deux navires de guerre iraniens à accoster dans son port de Rio de Janeiro.

Le dirigeant brésilien - un politicien de gauche chevronné réélu en 2023 après avoir présidé le pays de 2003 à 2011 - a toujours affiché son soutien à la cause palestinienne et sa proximité avec l'Iran.

En 2009, il s'était ainsi attiré les foudres de la communauté internationale en accueillant chaleureusement l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, un négationniste notoire qui avait juré de "rayer Israël de la surface de la terre". En retour, Ahmadinejad l'avait reçu avec tous les honneurs à Téhéran en 2010.

Premier chef d'État brésilien à se rendre en Israël un an plus tard, il avait cependant refusé de se rendre sur la tombe de Theodor Herzl, une étape pourtant prévue cette année-là lors de la venue de dirigeants étrangers, dans le contexte du 150e anniversaire du père du sionisme. Il avait en outre déposé, quelques jours plus tard, une gerbe sur la tombe de Yasser Arafat à Ramallah. Enfin, au cours du dernier mois de son mandat précédent, son gouvernement avait officiellement reconnu un État palestinien.