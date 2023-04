"Pour la première fois, les enfants malades vont pouvoir jouer avec une poupée Barbie qui leur ressemble"

La société de jouets Mattel a dévoilé mardi sa première poupée Barbie représentant une personne atteinte du syndrome de Down.

La conception de la nouvelle Barbie a été élaborée sous la direction de la National Down Syndrome Society afin "d'assurer que la poupée représente avec précision une personne atteinte du syndrome de Down", a déclaré Mattel.

En plus de figurer certaines caractéristiques physiques de cette maladie, les vêtements et accessoires de cette Barbie n'ont pas été choisis au hasard. Les motifs de papillons ainsi que les couleurs bleu et jaune de sa robe sont associés à la sensibilisation au syndrome de Down. Les trois chevrons sur son collier symbolisent quant à eux les trois copies du 21e chromosome qui caractérise la maladie. La Barbie porte enfin des orthèses de cheville, que certains enfants trisomiques utilisent.

"Cela signifie beaucoup pour notre communauté. Pour la première fois, les enfants malades vont pouvoir jouer avec une poupée Barbie qui leur ressemble", a déclaré le président et chef de la direction de NDSS, Kandi Pickard, dans un communiqué. "Cette Barbie nous rappelle qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la représentation."

"Nous sommes fiers de présenter une poupée Barbie trisomique pour mieux refléter le monde qui nous entoure et renforcer notre engagement à célébrer l'inclusion par le jeu", a déclaré Lisa McKnight, vice-présidente exécutive et responsable mondiale de Barbie et des poupées chez Mattel, dans un communiqué. .

La nouvelle poupée fait partie de la ligne Fashionistas 2023 de Mattel, qui vise à accroître la diversité et l'inclusivité. Cette gamme comprend déjà une poupée Ken avec une jambe prothétique, une Barbie avec des prothèses auditives et une autre avec une affection cutanée appelée vitiligo.

Selon l'ONU, la prévalence du syndrome de Down est comprise entre 1 sur 1 000 et 1 sur 1 100 naissances à travers le monde. Cette maladie est aujourd'hui l'affection chromosomique la plus courante diagnostiquée aux États-Unis, qui recense chaque année 6 000 bébés nés avec cette affection.