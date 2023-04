USA : "Les nazis ne sont pas les bienvenus en Floride" (Ron DeSantis)

Le gouverneur de Floride, a signé "le projet de loi contre l'antisémitisme le plus fort des États-Unis"

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé jeudi un projet de loi décrit par l'un de ses initiateurs comme "le texte contre l'antisémitisme le plus fort des États-Unis". Le candidat républicain à la présidentielle a signé le projet de loi HB 269 au musée de la Tolérance de Jérusalem, dans le cadre d'une mission commerciale internationale qui comprend des visites au Japon, en Corée du Sud et en Israël, et qui se terminera au Royaume-Uni.

Le projet de loi, qui s'attaque aux "nuisances publiques", interdit spécifiquement certaines formes d'abandon de détritus, de harcèlement ou encore d'intimidation fondés sur la religion, la projection d'images sur des bâtiments sans l'autorisation du propriétaire et la perturbation d'une école ou d'une assemblée religieuse.

Nombre de ces "nuisances" sont utilisées comme tactiques par la "Ligue de défense des Goyim", des néo-nazis et d'autres groupes haineux qui ont distribué des tracts antisémites, utilisé des projecteurs pour superposer des messages antisémites sur des bâtiments et accroché des bannières néo-nazies sur les viaducs des autoroutes.

"Aux États-Unis, vous avez le droit, selon la Constitution, de dire ce que vous voulez, même si c'est de mauvais goût, même si c'est haineux", a déclaré M. DeSantis.

"Mais vous n'avez pas le droit de menacer les gens, vous n'avez pas le droit de les harceler, vous n'avez pas le droit d'intimider quelqu'un, en particulier sur la base de son appartenance religieuse. Les nazis ne sont pas les bienvenus en Floride", a-t-il ajouté.

Luke Tress/Flash90

"Le comportement qu'ils adoptent pour terroriser, intimider et agresser les Floridiens juifs va prendre fin. Aux voyous nazis de Floride, j'ai des nouvelles : attaquez les Juifs sur leur propriété et vous irez en prison", a-t-il déclaré.

Les incidents antisémites aux États-Unis ont augmenté de 36 % en 2022, selon un audit annuel publié par l'Anti-Defamation League (ADL) en mars. L'organisation a enregistré 3 697 incidents, soit dix par jour, sur l'ensemble du territoire américain. Il s'agit du nombre le plus élevé depuis que l'association a commencé à les recenser en 1979.