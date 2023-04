L'objectif est de célébrer les contributions du judaïsme américain

La Maison-Blanche a publié ce vendredi un communiqué pour proclamer officiellement le lancement du “Mois de l’héritage juif américain”.

"Ce mois-ci, nous célébrons l'héritage durable des Juifs américains, dont les valeurs, la culture et les contributions ont façonné notre caractère en tant que nation. Depuis des générations, l'histoire du peuple juif, faite de résilience, de foi et d'espoir face à l'adversité, aux préjugés et aux persécutions, s'inscrit dans la trame de l'histoire de notre pays. Il nous a fait avancer dans notre marche permanente vers la justice, l'égalité et la liberté, alors que nous nous engageons à nouveau à défendre les principes de la fondation de notre pays et à réaliser la promesse de l'Amérique pour tous les Américains", a écrit Joe Biden.

Cliff Owen/ AP

"Les Américains d'origine juive continuent d'enrichir chaque aspect de la vie américaine en tant qu'éducateurs et entrepreneurs, athlètes et artistes, scientifiques et artistes, fonctionnaires et militants, dirigeants syndicaux et communautaires, diplomates et militaires, héros de la santé publique, et bien d'autres encore. L'année dernière, j'ai été fier d'accueillir la toute première réception du Nouvel An juif à la Maison-Blanche. Au cours de notre célébration de Hanouka, j'ai également été fier d'inaugurer la toute première menorah permanente à la Maison-Blanche, renforçant ainsi la permanence de la culture juive en Amérique. Dans ma propre vie, la communauté juive a été une formidable source d'amitié, de conseils et de force, que ce soit dans la douleur ou dans la joie", a-t-il poursuivi.

"Montée de l'antisémitisme"

"Mais l'histoire célèbre du peuple juif a aussi un côté sombre - une histoire marquée par les génocides, les pogroms et les persécutions - dont la ligne de démarcation se poursuit dans la montée record de l'antisémitisme aujourd'hui. Nous avons été témoins d'attaques violentes contre des synagogues, de jets de briques dans les vitrines de commerces juifs, de dégradations de voitures et de cimetières par des croix gammées, d'étudiants juifs harcelés sur les campus universitaires et de juifs portant des vêtements religieux battus et abattus dans les rues. Les théories antisémites du complot sont omniprésentes sur Internet et des célébrités déversent leur haine antisémite", a-t-il souligné.

"Ces actes sont inadmissibles et méprisables. Ils portent en eux des échos terrifiants des pires chapitres de l'histoire de l'humanité. Ils constituent non seulement une attaque contre les Juifs, mais aussi une menace pour d'autres communautés minoritaires et une tache sur l'âme de notre nation", a-t-il ajouté.

Brendan Smialowski / AFP

Joe Biden, âgé de 80 ans, a expliqué qu'il a décidé "de se présenter à l'élection présidentielle après avoir vu cette haine s'exprimer lors du rassemblement de Charlottesville, lorsque des néonazis sont sortis de l'ombre en crachant la même bile antisémite que celle entendue en Allemagne dans les années 1930. Ces incidents nous rappellent que la haine ne disparaît jamais vraiment - elle se cache seulement jusqu'à ce qu'on lui donne un peu d'oxygène. Il est de notre devoir de veiller à ce que la haine n'ait pas de refuge en Amérique et de protéger les idéaux sacrés inscrits dans notre Constitution : liberté de religion, égalité, dignité et respect. Telle est la promesse de l'Amérique", a-t-il expliqué.

"Je ne resterai pas silencieux face à ce venin"

"J'ai clairement indiqué que je ne resterai pas silencieux face à ce venin et cette violence antisémite. Au cours de ma première année de mandat, j'ai signé la loi bipartisane COVID-19 sur les crimes de haine afin d'aider les forces de l'ordre nationales et locales à mieux les identifier et à mieux y répondre. J'ai nommé Deborah Lipstadt, historienne de la Shoah, première envoyée spéciale au niveau des ambassadeurs pour surveiller et combattre l'antisémitisme. Mon administration a également obtenu la plus forte augmentation de financement jamais réalisée pour la sécurité physique des organisations à but non lucratif, notamment les synagogues, les centres communautaires juifs et les écoles juives", met en lumière le communique.

Joe Biden souligne que "seule la gouvernance à elle seule ne peut pas éradiquer l'antisémitisme et la haine" et appelle "tous les Américains - y compris les chefs d'entreprise et de communauté, les éducateurs, les étudiants, les athlètes, les artistes et les personnes influentes - à contribuer à lutter contre le sectarisme sous toutes ses formes" "Nous devons tous faire notre part pour mettre fin à l'antisémitisme et à la haine et créer une culture du respect sur nos lieux de travail, dans nos écoles, dans nos foyers et sur les réseaux sociaux".

MANDEL NGAN / AFP

"Pour le mois de l'héritage juif américain, unissons nos forces au-delà des croyances, des races et des origines pour affirmer clairement que le mal, la haine et l'antisémitisme ne prévaudront pas. Rendons hommage aux valeurs intemporelles, aux contributions et à la culture des Américains d'origine juive, qui font avancer notre nation chaque jour. Et consacrons-nous à nouveau à l'œuvre sacrée qui consiste à créer un avenir plus inclusif, à protéger la diversité qui définit ce que nous sommes en tant que nation, et à préserver la dignité de chaque être humain - ici, chez nous, et dans le monde entier", a-t-il conclu en appelant "tous les Américains d'en apprendre davantage sur l'héritage et les contributions des Américains juifs et de célébrer ce mois par des programmes, des activités et des cérémonies appropriés".

Le "mois de l'héritage juif américain" a été mis en place sous le second mandat de George W. Bush. Les démocrates Debbie Wasserman Schultz et Arlen Specter, avaient proposé une loi recueillant l’adhésion de la Chambre des représentants en 2005, puis du Sénat en 2006.