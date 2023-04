La justice a jugé cette suspension dans tout le pays "déraisonnable"

La cour d'appel de deuxième instance du Brésil a levé samedi la suspension de l'application de messagerie cryptée Telegram, imposée plus tôt cette semaine pour sa non-conformité dans le partage d'informations sur les groupes extrémistes et néonazis utilisant la plateforme.

Un juge du Tribunal régional fédéral de la 2e région du Brésil, a déclaré dans sa décision qu'une suspension complète du service de Telegram dans le pays "n'était pas raisonnable" en raison de son impact sur la liberté de communication de milliers de personnes sans lien avec l'enquête en cours.

Cependant, le juge a confirmé l'imposition d'une amende journalière d'un million de reais (180 236 euros) à l'entreprise pour avoir omis de fournir les données requises.

La police fédérale a demandé l'ordonnance de suspension après que Telegram n'a pas respecté une précédente décision de justice de transmettre des données sur "Mouvement antisémite brésilien" et "Front antisémite", deux groupes néonazis sur l'application, accusés d'incitation à la violence dans les écoles.

En novembre, un adolescent de 16 ans a abattu quatre personnes et en a blessé une dizaine dans deux écoles de l'Etat d'Espirito Santo, dans le sud-est du Brésil. Le jeune homme "serait membre de groupes extrémistes sur Telegram, où du matériel néo-nazi était partagé (...) avec la diffusion de tutoriels sur le meurtre et la fabrication d'engins explosifs, et de vidéos de morts violentes", a déclaré le tribunal.

Telegram se présente comme une application de messagerie axée sur la vitesse et la confidentialité, et affirme que ses discussions utilisent un cryptage de bout en bout non stocké sur ses serveurs.