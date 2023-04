USA : deux bébés nés d'une fécondation in vitro réalisée par un robot

Les concepteurs du dispositif espèrent ainsi "démocratiser" la fécondation in vitro

Une startup américano-espagnole a réussi son pari en réalisant une fécondation in vitro automatisée, a rapporté la MIT Technology Review. Cette entreprise, qui a pour ambition de rendre la FIV accessible à tout un chacun, a développé pour cela un robot capable d'effectuer toutes les manipulations délicates et coûteuses requises par cette procédure.

L'exploit a été réalisé il y a quelques semaines à la clinique New Hope Fertility Center de New York par un ingénieur équipé d'une simple manette de PlayStation 5, dont il s'est servi pour positionner une minuscule aiguille télécommandée contenant un unique spermatozoïde et fertiliser un ovule.

Lors de l'expérience, 12 ovules au total ont été fécondés, permettant la naissance de deux petites filles en parfaite santé, qui sont ainsi les premiers bébés nés d'une fertilisation robotique in vitro.

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC / AFP Console et manette de PlayStation 5 de Sony

La startup Overture Life, qui vient de lever 37 millions de dollars, espère que son dispositif sera la première étape vers une automatisation totale de la procédure de FIV, dans le but de la rendre plus précise et moins chère.

En France comme partout dans le monde, la fécondation in vitro reste un acte médical coûteux, ce qui fait que tous les couples ayant des problèmes de fertilité ne peuvent y avoir recours.