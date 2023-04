"Si Joe Biden n'invite pas Netanyahou, je le ferai", déclare Kevin McCarthy

"Le président a déjà trop attendu et il devrait inviter Netanyahou sans plus attendre"

"Si Joe Biden n'invite pas rapidement Benjamin Netanyahou à Washington, je le ferai", a affirmé le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy. Dans une interview exclusive au quotidien Israel Hayom à l'occasion de sa visite en Israël, le républicain a ainsi fait savoir qu'il considérait que le président américain avait déjà trop attendu pour inviter le Premier ministre israélien à la Maison Blanche.

"Je pense que le président a déjà trop attendu et qu'il devrait inviter Netanyahou sans plus attendre. Pour ma part j'ai invité le président Herzog à venir prononcer un discours devant une rétroaction conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat à l'occasion du 75e jour de l'indépendance d'Israël, pendant le mois de juin. Et si Joe Biden ne veut pas inviter Bibi, je le ferai", a-t-il déclaré.

"Netanyahou est un ami cher, et en tant que Premier ministre d'un pays avec lequel nous avons les meilleurs liens, je pense que sa visite devrait avoir lieu bientôt", a-t-il ajouté.

Les commentaires de Kevin McCarthy interviennent alors que le président américain n'a toujours pas invité Benjamin Netanyahou à Washington depuis sa réélection à la tête du gouvernement israélien. Selon tous les analystes, Joe Biden tenterait de faire pression sur le Premier ministre, afin de le pousser à faire des concessions autour du plan de réforme judiciaire largement dénoncé par Washington.

Le président de la Chambre des représentants américaine est arrivé ce dimanche en Israël avec une délégation bipartite de membres du Congrès. Attendu lundi à la Knesset où il doit prononcer un discours, il s'est rendu quelques heures après son atterrissage au Mur occidental.

Les membres du Congrès se sont notamment entretenus avec le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen et d'autres officiels israéliens au sujet du programme d'exemption de visas pour les Etats-Unis auquel Israël devrait adhérer prochainement.

"Je viens d'arriver en Israël pour célébrer le 75e anniversaire de son indépendance et pour réaffirmer le lien spécial entre nos nations. J'ai visité Israël plus de fois que n'importe quel autre pays, et aujourd'hui, j'y viens pour la première fois en tant que président de la Chambre des représentants", a tweeté le politicien.

Avant de se rendre en Israël, la délégation américaine s'était rendue en Jordanie où Kevin McCarthy s'est entretenu avec le roi Abdallah.