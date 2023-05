Un MET Gala époustouflant en hommage à Karl Lagerfeld

Conformément au thème de la soirée, les tenues ont rendu hommage à Karl Lagerfeld

L'édition 2023 du MET Gala qui a eu lieu lundi à New York n'a pas déçu les fans de mode et d'extravagances people. Comme on pouvait s'y attendre, le thème de la soirée, "Karl Lagerfeld : une ligne de beauté", a fait une très large place aux tenues perlées, aux cols amidonnés et au noir et blanc pour honorer le créateur allemand emblématique de la maison Chanel, disparu en 2019.

Comme chaque année, certaines tenues se sont distinguées sur le tapis rouge. On retiendra notamment les hommages appuyés au chat adoré du créateur, Choupette, presque aussi célèbre que son maître.

ANGELA WEISS / AFP L'acteur Jared Leto dans un costume de chat évoquant celui de Karl Lagerfeld au MET Gala à New York, le 1er mai 2023

L'acteur américain Jared Leto n'a ainsi pas hésité à se glisser dans un costume imitant le félin, tandis que la chanteuse Doja Cat a foulé le tapis rouge dans une robe blanche à vaste traîne évoquant sa fourrure avec sur son visage, un masque de chat.

ANGELA WEISS / AFP La rappeuse Doja Cat au MET Gala à New York, le 1er mai 2023

L'une des créations les plus spectaculaires du gala, portée par Lil Nas X, faisait elle aussi référence au chat de Lagerfeld. Le rappeur, entièrement recouvert de perles et de paillettes argent, a mis pas moins de neuf heures pour préparer son apparition, avec la célèbre maquilleuse Pat McGrath aux commandes.

Angela WEISS / AFP MET Gala à New York, le 1er mai 2023

Pas moins mémorable, la traîne arborée par l'acteur et chanteur Jeremy Pope, sur laquelle a été peint à la main le visage de Karl Lagerfeld et qui a nécessité pas moins de 5 000 mètres de mousseline de soie.

Rihanna a également fait sensation au bras de son compagnon et père de son fils A$AP Rocky. La chanteuse s'était glissée dans une impressionnante robe blanche signée Valentino, rendant hommage aux camélias typiques des créations Chanel de Lagerfeld.

Angela WEISS / AFP Rihanna au MET Gala à New York, le 1er mai 2023

Et comme à chaque édition, la tenue de Kim Kardashian était particulièrement attendue, alors que la star de téléréalité est connue pour ses choix audacieux. Pour son hommage au couturier, celle-ci avait opté pour une robe entièrement faite de perles, "l'élément le plus symbolique des créations Lagerfeld" selon elle.

ANGELA WEISS / AFP Kim Kardashian au MET Gala à New York, le 1er mai 2023

Au total, la collecte de fonds pour le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art a accueilli environ 400 invités triés sur le volet qui ont chacun payé leur place 50 000 dollars .