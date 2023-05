Massacre de la synagogue Tree of Life : le suspect peut être condamné à la peine de mort, selon un juge

Robert Bowers est accusé de 63 chefs d'accusation criminels, notamment le meurtre de 11 fidèles, le 27 octobre 2018, dans le bâtiment de la synagogue

L'homme accusé d'avoir commis l'attaque la plus meurtrière contre des juifs aux États-Unis a perdu une nouvelle bataille judiciaire, visant à supprimer la peine de mort comme sanction possible. Alors que la sélection des jurés pour le procès de Robert Bowers est en cours, un juge a rejeté une requête de la défense contestant l'application de la peine de mort par le gouvernement.

Le juge Robert Colville a déclaré que la défense de Robert Bowers n'avait pas pu prouver que le gouvernement avait arbitrairement requis la peine de mort dans cette affaire. Bowers est accusé de 63 chefs d'accusation criminels, notamment le meurtre de 11 fidèles le 27 octobre 2018 dans le bâtiment de la synagogue Tree of Life où trois congrégations s'étaient réunies. Les accusations comprennent "l'obstruction au libre exercice de la religion entraînant la mort" et "la mise en œuvre d'un crime de haine entraînant la mort".

Les procureurs affirment que Bowers a tenu des propos antisémites sur les lieux de l'attaque et dans des forums en ligne avant de commettre son crime. Au cours des sept premiers jours de la sélection du jury, plus de 100 jurés potentiels ont été interrogés par les procureurs et la défense, avec un accent particulier mis sur leur opinion quant à une éventuelle condamnation à mort.

Les avocats de Bowers ont proposé de plaider coupable en échange d'une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, mais les procureurs ont refusé et demandent la peine de mort, une demande soutenue par la plupart des familles des victimes.