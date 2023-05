Né en mars, le bébé était en bonne santé et n'a eu besoin d'aucun médicament ni traitement

Une intervention chirurgicale a été pratiquée pour la toute première fois sur le cerveau d'un fœtus alors qu'il se trouvait à l'intérieur de l'utérus, selon un article paru jeudi dans la revue médicale Stroke.

L'opération, pratiquée à l'hôpital pour enfants de Boston aux Etats-Unis et décrite comme "unique en son genre", visait à réparer un vaisseau sanguin malformé dans le cerveau du fœtus. La procédure a été effectuée au cours de la 34e semaine de grossesse. Les médecins ont indiqué que la même chirurgie, pratiquée après la naissance, n'aurait pas pu empêcher l'apparition de l'insuffisance cardiaque.

Né en mars, le bébé était en bonne santé et n'a eu besoin d'aucun médicament ni traitement depuis sa sortie de l'hôpital, selon l'article. Cette procédure, qui n'induit aucun effet négatif sur le cerveau, pourrait ainsi constituer un nouveau traitement pour la malformation de la veine de Galen (VOGM), qui est décrite par le Boston Children's Hospital comme un "type d'anomalie rare des vaisseaux sanguins à l'intérieur du cerveau" où les "artères déformées du cerveau se connectent directement aux veines."

Non traitée, la VOGM peut provoquer un afflux de sang vers le cœur et les poumons, ce qui oblige le cœur à travailler plus pour acheminer le sang vers le reste du corps. Cette malformation provoque également une hypertension artérielle pouvant entraîner une insuffisance cardiaque congestive et une pression artérielle élevée dans les artères des poumons. Cet essai est le premier d'une série qui sera réalisée par les médecins du Boston Children's Hospital et du Brigham and Women's Hospital sur une vingtaine de fœtus atteints de VOGM.