L'utilisation de Kosher.Chat est similaire à celle d'autres types de chats alimentés par l'IA, mais les réponses ont un "filtre juif"

Le rabbin Moishy Goldstein, un juif hassidique de New York, vient de lancer Kosher.Chat, un chatbot IA qui fonctionne comme ChatGPT, mais dont les réponses seront adaptées aux juifs orthodoxes et basées sur la Halacha (loi juive).

Quelques jours après que plusieurs rabbins du mouvement hassidique Skver ont interdit l'utilisation de l'intelligence artificielle, Moishy Goldstein a déclaré au Jerusalem Post : "Selon eux, les chatbots IA sont équivalents à l'Internet non filtré et peuvent apporter des réponses non conformes aux valeurs de la Torah...J'ai pensé qu'il était logique d'avoir une version casher", a-t-il ajouté.

Lionel BONAVENTURE / AFP Des écrans affichant les logos d'OpenAI et de ChatGPT

"Le but du robot n'est pas de répondre aux questions de la Torah, mais plutôt d'être considéré comme un chatbot banal, utilisé pour répondre à des questions banales, mais avec un filtre juif", a poursuivi Moishy Goldstein. Il a ajouté que l'on peut toujours choisir de poser des questions sur la Torah "et que l'on peut même obtenir d'assez bonnes réponses".

L'utilisation de Kosher.Chat est similaire à celle d'autres types de chats alimentés par l'IA, mais les réponses sont parfois extrêmement différentes. Interrogé sur la signification de LGBTQ+, Kosher.Chat a déclaré que "selon les valeurs de la Torah et la loi juive, l'homosexualité est considérée comme une violation de l'interdiction des relations entre personnes de même sexe", ajoutant qu’il est "important de traiter toutes les personnes avec gentillesse et respect, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre."

Yonatan Sindel/Flash90 Illustration - ultraorthodoxes

"La base de connaissances comprend tout ce que le modèle OpenAI de base connaît grâce à son propre entraînement, ainsi que toute information supplémentaire avec laquelle je l'entraîne, sur la base des commentaires des utilisateurs", a conclu Moishy Goldstein, expliquant le fonctionnement de son chatbot.