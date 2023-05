USA: l'auteur de la fusillade au Texas diffusait des messages antisémites sur la toile

Le tireur a notamment posté des photos où on le voit tatoué d'une croix gammée et de l’emblème des Waffen-SS

L'auteur de la fusillade qui a fait huit morts samedi dans un centre commercial du Texas, a publié des contenus antisémites, anti-LGBTQ et misogynes sur les réseaux sociaux. Selon l'Anti-Defamation League (ADL) et NBC News, le tireur, avait un compte sur OK.RU, un réseau social russe. Il y mentionnait des sites populaires auprès des suprémacistes blancs, et citait des personnages sulfureux tels que le négationniste Nick Fuentes, a rapporté la Jewish Telegraphic Agency.

JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Vue aérienne du centre commercial d'Allen, Texas, États-Unis

Ses messages contenaient les expressions "gouvernement sioniste occupé" ou des affirmations telles que "les Juifs ont conçu la société de telle sorte que les hommes ne puissent pas s'accoupler avec une femme", selon l’ADL. Il a également posté des photos de lui avec des écussons d'extrême droite et d’autres où on le voit avec un tatouage d'une croix gammée et de l’emblème des Waffen-SS. Au moins un message contenait l'expression "Heil Hitler", selon la même source.

Ses messages comprenaient également des propos misogynes et anti-LGBTQ. Les autorités américaines continuent à l’heure actuelle de passer au peigne fin tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Le motif de la tuerie est pour le moment toujours inconnu.

"Comme l'ADL l'a toujours démontré, la violence d'extrême droite représente la plus grande menace extrémiste pour l'Amérique", a tweeté le directeur de l’organisme Jonathan Greenblatt. "Les réseaux sociaux du tireur d'Allen-Texas semblent souligner ce danger clair et présent", a-t-il ajouté.