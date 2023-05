USA : un événement lié à "Nakba" annulé par le président de la Chambre des représentants

"Il n'est pas acceptable que des membres du Congrès s'expriment de manière antisémite et encouragent la haine envers Israël"

Le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, a annoncé ce mercredi l'annulation d'un événement au Capitole à l'occasion de la "Journée de la Nakba" palestinienne. La commémoration avait été planifiée par Rashida Talib, membre du Parti démocrate d'origine palestinienne, qui promeut le boycott d'Israël.

Kevin McCarthy a ainsi déclaré qu'il était intervenu pour faire annuler l'événement qui, selon lui, "avait pour but de dépeindre la création de l'État d'Israël comme une catastrophe". En lieu et place de celui-ci, le républicain à annoncé la tenue d'un débat bipartite pour marquer le 75e anniversaire des relations israélo-américaines.

"Tant que je serai le président de la Chambre des représentants, nous soutiendrons le droit d'Israël à l'autodétermination et à l'autodéfense, sans équivoque et de manière bipartite", a-t-il ajouté. "Il n'est pas acceptable que des membres du Congrès s'expriment de manière antisémite et encouragent la haine envers Israël."

AP Photo/Paul Sancya

L'intervention de Kevin McCarthy intervient à la demande d'un groupe de rabbins américains. "Il n'est ni surprenant ni choquant que l'événement soit organisé par des membres du Congrès qui décrivent le seul pays du Moyen-Orient qui accorde des droits égaux aux Juifs et aux Arabes comme un Etat d'apartheid", ont souligné ces responsables religieux.

Yonatan Sindel/Flash90

Le président de la Chambre des représentants était en Israël il y a dix jours afin de marquer le 75e anniversaire de l'Etat. Lors de sa visite, il a prononcé un vibrant discours en hommage au sionisme et au pays.