Le suspect, soupçonné d'avoir proféré des menaces terroristes, est détenu après avoir déclaré à des élèves qu'il possédait 17 armes à feu dans sa cave

Un professeur de confession juive d'un collège du Wisconsin a été arrêté pour avoir proféré des menaces terroristes à l'encontre d'élèves de sa classe qui avaient dessiné des croix gammées sur une feuille de papier, a annoncé la police.

Selon la police de Grafton au nord de Milwaukee, le suspect, dont l'identité n'a pas été divulguée, aurait dit aux élèves qu'il avait 17 armes à feu dans sa cave et "qu'il n'avait pas peur de s'en servir", a rapporté l'Associated Press. Le professeur du collège John Long aurait également menacé "d'envoyer sa fille au domicile des élèves avec une batte de base-ball", a rapporté la chaîne WTMJ-TV. "Il a pris le papier et s'est mis à divaguer en disant que c'était mal et que c'était une honte pour son peuple", a témoigné Ethan Poulos, élève de cinquième, à la chaîne de télévision.

L'enseignant a été incarcéré à la prison du comté d'Ozaukee pour avoir "proféré des menaces terroristes et exposé un enfant à du matériel dangereux", selon la police. Ces deux chefs d'accusation sont considérés comme des crimes. Le surintendant de Grafton, Jeff Nelson, a indiqué vendredi dans une lettre envoyée aux familles que l'enseignant a été immédiatement mis à pied. Il ne sera pas en contact avec les élèves jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, a précisé M. Nelson.