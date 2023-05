La CIA publie une vidéo pour recruter des espions en Russie

"La CIA veut connaître la vérité sur la Russie, et nous recherchons des personnes fiables qui connaissent cette vérité"

La CIA a lancé une chaîne Telegram pour recruter des Russes ayant "des informations sur l'économie ou les hauts dirigeants" du pays.

Une vidéo en langue russe publiée mardi par le service de renseignement américain, montre un homme et une femme apparemment insatisfaits de leur travail bureaucratique et frustrés par la situation dans le pays. "Est-ce la vie dont je rêvais ?" s'interroge une voix off. Le clip montre ensuite ces deux personnages contacter la CIA .

La chaîne Telegram dédiée exhorte les Russes à "entrer en contact en toute sécurité avec la CIA" via un lien vers le navigateur crypté Tor. "La CIA veut connaître la vérité sur la Russie, et nous recherchons des personnes fiables qui connaissent cette vérité", indique le message qui suit la vidéo.

"Vous êtes officier militaire ? Vous travaillez dans le domaine du renseignement, de la diplomatie, de la science, de la haute technologie, ou vous faites affaire avec de telles personnes ? Vous avez des informations sur l'économie ou les hauts dirigeants de la Fédération de Russie ? Contactez-nous", ajoute le message.

Kirill Kudryatsev/AFP

La vidéo a également également publiée sur d'autres réseaux sociaux de la CIA, notamment YouTube, Twitter, Instagram et Facebook. Mais selon un responsable anonyme de l'agence américaine, la campagne sur les réseaux sociaux est centrée sur Telegram, car c'est la principale messagerie utilisée par les Russes pour partager des informations sur la guerre en Ukraine.

La chaîne américaine CNN a cité des responsables de la CIA impliqués dans le projet, affirmant que l'invasion par Moscou de l'Ukraine avait créé une ouverture historique "pour que les Russes viennent à nous et fournissent les informations dont les États-Unis ont besoin". Selon l'un de ces responsables, l'agence espère que les Russes qui travaillent dans des domaines sensibles et ont accès à des informations précieuses entendront cet appel.